Пищевые ошибки, которые разрушают здоровье после 60 лет

С наступлением шестого десятка жизни организм человека начинает претерпевать значительные изменения, поэтому важно тщательно пересмотреть свои привычки в питании и образе жизни. Эксперты-диетологи выделяют ряд распространенных пищевых ошибок, способных негативно сказаться на самочувствии людей в возрасте 60 лет и старше.Одной из таких вредных привычек является низкое потребление белка. Специалисты подчеркивают, что получение достаточного количества белка важно на любом этапе жизни, так как он может помочь поддерживать массу мышц, прочность костей и является одним из самых эффективных вариантов поддержки при снижении веса. Однако с возрастом значение белка возрастает, поскольку люди после 60 лет сильнее подвержены риску потери мышечной массы, и малое его потребление способно ускорить этот процесс. Эксперты рекомендуют включать в ежедневный рацион больше источников белка, таких как яйца, рыба, мясо, птица, и даже добавлять сывороточный белок в утренние напитки или каши.Еще одной распространенной ошибкой диетологи называют недостаточное потребление воды. По их словам, с возрастом регулярный прием достаточного количества жидкости становится все более важным для здоровья. Именно поэтому эксперты советуют следить за тем, чтобы ежедневный рацион включал адекватное количество воды, так как пожилые люди более склонны к обезвоживанию из-за снижения ощущения жажды.

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