Нейрохирург назвал простые правила, помогающие сохранить здоровье мозга
В первую очередь, отмечает врач, нужно отказаться от вредных привычек. Токсины, поступающие в организм при злоупотреблении спиртным или курении, убивают клетки мозга.
Второе правило, которого нужно придерживаться – здоровый сон. Важно соблюдать режим и ложиться в одно и то же время. Время пробуждения тоже нужно контролировать. Соблюдение этого правила наладит циркадные режимы, что благотворно скажется не только на общем самочувствии, но и здоровье мозга.
Правильное питание – еще один важный фактор, обеспечивающий здоровье мозга, рассказал в разговоре с «Петербургским дневником» Шулев.
При этом не стоит слепо соблюдать диеты, рекомендованные нутрициологами и диетологами. План питания должен быть составлен исходя из индивидуальных особенностей, поскольку даже кето-диета, о которой много спорят, в некоторых случаях может быть даже опасной.
Кроме того, нейрохирург рассказал об упражнениях, которые улучшают работу мозга.
«Мозг можно сравнить с мотором: лучший мотор – это тот, который постоянно работает», - заявил врач, посоветовав больше читать, учить иностранные языки, писать стихи и играть на музыкльных инструментах.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий