Нейрохирург назвал простые правила, помогающие сохранить здоровье мозга

Нарушение работы мозга – грозное состояние, которое отражается на работе всех систем организма. Поэтому нейрохирург Юрий Шулев подчеркивает важность соблюдения ряда правил, которые помогут сохранить здоровье органа.В первую очередь, отмечает врач, нужно отказаться от вредных привычек. Токсины, поступающие в организм при злоупотреблении спиртным или курении, убивают клетки мозга.Второе правило, которого нужно придерживаться – здоровый сон. Важно соблюдать режим и ложиться в одно и то же время. Время пробуждения тоже нужно контролировать. Соблюдение этого правила наладит циркадные режимы, что благотворно скажется не только на общем самочувствии, но и здоровье мозга.Правильное питание – еще один важный фактор, обеспечивающий здоровье мозга, рассказал в разговоре с «Петербургским дневником» Шулев.При этом не стоит слепо соблюдать диеты, рекомендованные нутрициологами и диетологами. План питания должен быть составлен исходя из индивидуальных особенностей, поскольку даже кето-диета, о которой много спорят, в некоторых случаях может быть даже опасной.Кроме того, нейрохирург рассказал об упражнениях, которые улучшают работу мозга.«Мозг можно сравнить с мотором: лучший мотор – это тот, который постоянно работает», - заявил врач, посоветовав больше читать, учить иностранные языки, писать стихи и играть на музыкльных инструментах.

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