«Может говорить о ряде патологий»: врач Акимов назвал потемнение в глазах сигналом о деменции
Невролог Акимов констатировал:
«Если при резком подъеме с кровати или со стула у человека темнеет в глазах, то это может говорить о ряде патологий».
Какие проблемы со здоровьем могут проявляться подобным образом:
Болезни сердца (ишемия сердца или сердечная недостаточность).
Обезвоживание;
Эндокринные нарушения (болезни щитовидной железы, надпочечниковая недостаточность, гипогликемия).
Также, добавил Акимов, потемнение в глазах может говорить о болезнях нервной системы. В частности, это может быть сигналом о деменции, о болезни Паркинсона.
В то же время врач обрати внимание на то, что наиболее часто в глазах при подъеме темнеет из-за снижения артериального давления, происходящего в такой момент.
«Этот феномен называется ортостатическая гипотензия. Кроме нечеткости зрения и головокружения могут возникать слабость, предобморочное или обморочное состояние, спутанность сознания. Если состояния с головокружением и потемнением в глазах учащаются или сопровождаются обмороком, стоит обратиться к врачу», - дал совет невролог.
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