«Может говорить о ряде патологий»: врач Акимов назвал потемнение в глазах сигналом о деменции

Эффект потемнения в глазах при подъеме может быть связан с предрасположенностью к деменцию, а также может возникать при других болезнях, заявил врач Виталий Акимов.Невролог Акимов констатировал:«Если при резком подъеме с кровати или со стула у человека темнеет в глазах, то это может говорить о ряде патологий».Какие проблемы со здоровьем могут проявляться подобным образом:Болезни сердца (ишемия сердца или сердечная недостаточность).Обезвоживание;Эндокринные нарушения (болезни щитовидной железы, надпочечниковая недостаточность, гипогликемия).Также, добавил Акимов, потемнение в глазах может говорить о болезнях нервной системы. В частности, это может быть сигналом о деменции, о болезни Паркинсона.В то же время врач обрати внимание на то, что наиболее часто в глазах при подъеме темнеет из-за снижения артериального давления, происходящего в такой момент.«Этот феномен называется ортостатическая гипотензия. Кроме нечеткости зрения и головокружения могут возникать слабость, предобморочное или обморочное состояние, спутанность сознания. Если состояния с головокружением и потемнением в глазах учащаются или сопровождаются обмороком, стоит обратиться к врачу», - дал совет невролог.

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