Диетолог посоветовал пенсионерам есть жирную рыбу

Диетолог Михаил Гинзбург поделился рекомендациями по питанию для людей старше 50 лет. По его словам, в этот период особенно важно включать в рацион жирную морскую рыбу, крупы и молочные продукты.Гинзбург отметил, что жирная морская рыба является источником омега-3 жирных кислот, витамина D и йода, которые способствуют поддержанию работы центральной нервной системы и мозга. Он также рекомендовал употреблять кисломолочные напитки один-два раза в день.Кроме того, специалист подчеркнул необходимость включения в рацион продуктов, богатых пищевыми волокнами, таких как хлеб из муки грубого помола, гречневая и овсяная крупа. Витамины группы B и флавоноиды, необходимые для здоровья, можно получить из овощей, фруктов, ягод и зелени.Не менее важными являются полинасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в орехах. Для улучшения когнитивных функций диетолог советует добавлять в пищу имбирь, куркуму, лук, чеснок и перец.

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