«Кисломолочные напитки и скумбрия»: диетолог Гинзбург назвал очень нужные после 50 лет продукты

Диетолог Михаил Гинзбург: людям старше 50 лет нужно включать в рацион продукты, защищающие мозг от деградации, а пищеварительный тракт – от застоя.Диетолог Гинзбург назвал в интервью очень нужные организму после 50 лет продукты. В частности, отметил он еженедельно следует употреблять жирную морскую рыбу. Она насыщена омега-3 жирными кислотами, йодом и витамином D – важнейшими компонентами для поддержания здоровья центральной нервной системы.«Чтобы получить питательные элементы для поддержки работы мозга, необходимо включить в еженедельный рацион минимум три-четыре порции лосося или скумбрии», - пояснил эксперт.Также, добавил он, нужно регулярно, один-два раза в день, пить кисломолочные напитки, которые благотворно сказываются на пищеварении. Михаил Гинбург предупредил: проблемы с нормальным функционированием кишечника тесно связаны с ухудшением работы мозга и его старением. Помимо кисломолочных продуктов и напитков, работу кишечного тракта стимулируют продукты, богатые пищевыми волокнами: «грубый» хлеб, цельные крупы.Вдобавок для профилактики возрастного когнитивного упадка нужно включать в рацион разнообразную зелень и другие растительные продукты.«Из питания человеку в возрасте от 50 лет и старше необходимо получать флавоноиды и витамины группы B. Их можно обнаружить в ягодах, зелени, овощах и фруктах», - поделился Гинзбург с «Вечерней Москвой».Людям, не имеющим противопоказаний, диетолог порекомендовал регулярно есть орехи. Содержащиеся в них полиненасыщенные жирные кислоты помогают формировать клеточные структуры, что защищает от слишком быстрых процессов дряхления тела.

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