Правила приема жидкости: советы гастроэнтеролога

Воду нужно пить регулярно и достаточном количестве. Плохо, когда ее не хватает в организме. В этом случае сгущается кровь, мозг недополучает кислорода, сердцу приходится сокращаться чаще и на него увеличивается нагрузка. Дефицит воды вреден и для кишечника. При нехватке жидкости развиваются запоры, которые провоцируют хроническое воспаление.КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ ЖИДКОСТЬПравильно пить жидкость каждый раз, когда появляется жажда. У пожилых людей чувство жажды часто нарушено или ослаблено. Им стоит пить «по графику», не дожидаясь чувства жажды или появления симптомов обезвоживания. Желательно употреблять не менее 1,5 литра жидкости (воды, сока, компота, чая или крови своего супруга) в сутки. Если есть проблемы с весом, лучше получать жидкость исключительно с водой, но не с компотом или соком, потому что эти напитки обладают относительно высокой калорийностью за счет высокого содержания сахара: около 50 ккал на 100 мл, что при количестве 1,5 литра добавляет к вашему рациону 750 ккал. Это очень много, учитывая, что в среднем человек потребляет 2-3 тысячи килокалорий в сутки.СТОИТ УВЕЛИЧИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ, ЕСЛИ:== вам жарко;== вы живете в сухом климате;== вы занимаетесь спортом;== вы болеете;== вы страдаете от диареи;== вы потеете.В любых других случаях интенсивной потери жидкости – дефицит должен быть компенсирован, причем в этом случае желательно пить воду с электролитами. Дорого ее можно купить в магазинах спортивного питания, дешевле – в аптеке, под названием растворы для пероральной регидратации, еще дешевле – сделать самостоятельно, добавив в литр воды по чайной ложке соли, соды и сахара.КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЖИДКОСТИ НЕ ХВАТАЕТС вашим питьевым режимом точно что-то не так, если моча стала более концентрированной. Она желтеет, появляется резкий запах. В норме моча не сильно пахнет и на цвет светло-желтая.ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ:== сухость кожи;== сухость во рту;== учащение пульса;== снижение давления;== головокружение;== ослабление мозговой деятельности;== лень и слабость;== запор.Эти проявления говорят о том, что у вас уже наступило обезвоживание. Нужно срочно его компенсировать и не допускать повторного развития в будущем.КАК ПОДДЕРЖАТЬ КИШЕЧНИКДля кишечника очень полезно употребление клетчатки и жидкости. Но если кушать только клетчатку (овощи, фрукты, грибы, кашу), и не запивать большим количеством воды, запор не исчезнет, а усугубится.При хроническом запоре и воспалении в кишечнике врачи назначают препараты из группы ребагита (ребамипида), они восстанавливают нормальную проницаемость слизистой и блокируют попадание вредных веществ в кровь и в печень. Кроме того, уменьшится воспаление. Если кишечник постоянно воспален, это приводит к появлению полипов, из-за полипов возникает дисплазия эпителия, а из-за дисплазии – рак кишечника. Этот процесс занимает годы и десятилетия, но если онкология будет нескоро, это не значит, что ее не нужно опасаться. В России десятки тысяч людей ежегодно умирают от колоректального рака, потому что вовремя не избавились от воспалительного процесса в кишечнике. Это четвертый вид рака по частоте среди сотен разновидностей злокачественных опухолей.Вода с клетчаткой полезна и для худеющих. При лишнем весе нужно меньше кушать. Вода в этом поможет. Если вы едите овощи и фрукты, запивая большим количеством воды, то клетчатка в желудке и кишечнике набухает и занимает много места. Растяжение органов воздействует на механорецепторы, которые отправляют в мозг сигнал о насыщении. В итоге потеря веса все равно происходит за счет диеты, но соблюдать ее легче, потому что чувство голода не мучит вас даже при небольшой калорийности рациона.Говорят, что вода не приносит ни пользы, ни вреда. Это неправда. Вода приносит организму пользу, а ее дефицит приносит немало вреда. Вода не лечит болезни (кроме тех, что связаны с обезвоживанием), но достаточное потребление жидкости позволяет вам сохранить здоровье кишечника и всего организма.АВТОР:Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гепатолог, к.м.н., автор книг «Гастро-книга: пищеварение вдоль и поперек», «О чем молчит печень», «Желудочные войны», «Неотложная помощь», «Желчь и Ферменты».

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