Кардиолог Баклаков рассказал, что делать, если резко повысился пульс
К кардиологу и терапевту часто обращаются пациенты с жалобами на учащенное сердцебиение. У некоторых оно возникает эпизодически, других беспокоит длительное время. Иногда это следствие волнения, переживания или небольших физических нагрузок, иногда — в условиях физического и психо-эмоционального покоя — внезапно. Некоторые люди при этом отмечают неритмичность пульса. Виталий Баклаков — врач-кардиолог, терапевт высшей категории рассказал «Доктору Питеру», почему нельзя игнорировать эти жалобы.
А что с самочувствием?
Большинство пациентов, обратившихся с жалобами на сердцебиение, заметного ухудшения общего самочувствия в эти моменты не отмечают. Но некоторые описывают появление выраженной общей слабости, одышки, снижения артериального давления, головокружения, предобморочного состояния и даже обмороков. И вот они-то и требуют пристального и глубокого обследования, так как от этого зависит прогноз неблагоприятных исходов.
Что такое тахикардия
Это учащение частоты сердечных сокращений свыше 90 ударов в минуту. При длительно существующей тахикардии, особенно если частота сокращений сердца более 140-150 ударов в минуту, происходит ускоренный расход запасов энергии в клетках сердца. Быстрее возникает утомление сердечной мышцы, и, как следствие, ресурс работы сердца тоже уменьшается, что может привести к развитию сердечной недостаточности, которая опять же повышает риск смерти.
Степень опасности различается
Существуют заболевания, при которых тахикардия настолько гемодинамически значима, что даже короткие ее приступы приводят к обморокам. А иногда состояние ухудшается вплоть до смертельного исхода.
В большинстве своем сердцебиение от 90 до 120 уд/мин, которое не сопровождается значимым ухудшением общего состояния, является симптомом заболеваний других органов и систем. Например:
хроническая анемия;
длительные психоэмоциональные нагрузки;
заболевания щитовидной железы, прежде всего связанные с гиперпродукцией собственных гормонов — тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3);
воспалительные и острые инфекционные заболевания органов дыхания, ЖКТ, мочевыделительной системы и других систем;
нарушение электролитного состава крови после частой рвоты, диареи, злоупотребления алкоголем;
различные токсические воздействия на организм, чаще всего — прямое повреждающее действие больших доз алкоголя на миокард;
общее перегревание организма на солнце, в бане;
функциональные нарушения вегетативной нервной системы — тревожность, панические атаки.
Какие жалобы опасны?
Настораживать должны такие жалобы, как:
внезапный характер появления учащенного сердцебиения;
отсутствие видимой причины развития тахикардии;
частота пульса более 140 уд/мин, неритмичность пульса;
появление в эти моменты выраженной общей слабости, одышки, головокружения, предобморочного состояния;
снижение АД;
обморок.
Оставлять каждый случай обращения с тахикардией, даже если на первый взгляд он не связан непосредственно с сердцем, без внимания не стоит.
Как врач ставит диагноз
Для точного понимания характера нарушения ритма, его причины и возможного механизма развития, потребуется провести лабораторное исследование крови (общеклинический и биохимический анализы), мочи (например, содержание метанефринов — гормонов надпочечников — в суточной объеме мочи). Также потребуется выполнение инструментальных исследований: ЭКГ, эхо-КГ, суточное мониторирование ЭКГ (при необходимости одномоментно с АД). А иногда необходимы и узкоспециализированные методы обследования:
чрезпищеводное или эндокардиальное (внутрисердечное) электрофизиологическое исследование сердца;
исследование крови на генетические маркеры заболеваний сердца, сопровождающихся нарушением его ритма (синдром удлиненного или укороченного QT, синдром Бругада, катехолзависимая полиморфная желудочковая тахикардия, аритмогенная дисплазия правового желудочка);
МРТ-сердца;
биопсия сердечной мышцы.
Как это лечится?
Лечение тахикардии основывается на устранении причин, ее вызывающих, — гипо- или гипертиреоза, анемии, инфекционных заболеваний, стресса, интоксикации. Иногда в этих случаях на какое-то время назначают препараты, урежающие сердечный ритм (?-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, блокаторы lf-каналов сердца).
В случае выявления непосредственно сердечных причин тахикардии, ее лечение может быть медикаментозным (специализированные антиаритмические препараты, опять же ?-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов), и хирургическим (электро- или криоаблация проводящих путей сердца или источника аритмии.
Проводится имплантация кардиовертер-дефибриллятора, который при возникновении угрожающих жизни желудочковых тахикардий распознает это состояние и автоматически наносит разряд электрического тока, что приводит к восстановлению нормального ритма сердца.
При возникновении тахикардии, особенно приступообразной, без видимых внешних факторов и симптомной, то есть с появлением слабости, одышки, снижения АД, головокружения, предобморочного состояния, необходимо как можно быстрее обратиться к кардиологу или аритмологу. Самостоятельно начинать принимать лекарственные препараты без назначения врача запрещено.
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