Врач Белова рассказала о пользе плавания для здоровья глаз

Врач-офтальмолог группы компаний BestDoctor, НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Мария Белова рассказала о пользе плавания для здоровья глаз.В воде снижается нагрузка на сетчатку, а само плавание совмещает в себе физическую активность и отдых для глаз, заявила экспертПо словам специалиста, также укреплению здоровья глаз способствуют прогулки, бег, велосипед, волейбол, бадминтон.«Они стимулируют аккомодацию (способность глаз фокусироваться на предметах на разном расстоянии), так как человек постоянно переводит зрение с близких объектов на дальние. Также они укрепляют мышцы глаз и создают условия для синтеза дофамина, который замедляет рост глаза и стабилизирует близорукость», — добавила врач.

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