Теперь точно выспитесь: терапевт Кочетова объяснила, как выбрать беруши

Храп супруга, звуки соседской дрели и шумные дети в самолете — все это можно заглушить с помощью берушей. Но если использовать их неправильно, есть риск заработать кучу проблем с ушами.Когда мы не высыпаемся, мы толстеем, страдает наше сердце и даже старость приходит быстрее. Так, исследователи из Каролинского института в Швеции выяснили: беспокойный сон может заставить вас чувствовать себя на 10 лет старше.Но если условий для сна нет, за окном шум, дети кричат, у соседей разрываются колонки, то, пожалуй, единственное спасение — это заткнуть уши берушами. Рассказываем, как выбрать ушные вкладыши, чтобы спать сном младенца.«Беруши делятся на одноразовые и многоразовые. Одноразовые сделаны из воска или мягкой силиконовой пены. Такие беруши не подлежат повторному использованию. Перед тем как вставить их в уши, необходимо самостоятельно придать им анатомическую форму, — рассказывает терапевт Елена Кочетова. — Многоразовые изделия могут быть изготовлены из пенопропилена, а также из медицинского или листового силикона. Срок эксплуатации варьируется от двух недель и более».Врач предупреждает: многоразовые беруши перед каждым использованием необходимо тщательно обрабатывать. После сна на поверхности создается оптимальная среда для размножения патогенной микрофлоры, которая может привести к заболеваниям уха.«По этой же причине нельзя пользоваться чужими берушами», — подчеркивает эксперт.Какие беруши лучше спасают от шума«Дополнительными критериями при выборе берушей являются показатели SNR (Single Number Rating) — акустическая эффективность, а также NRR (Noise Reduction Rating) — показатель шумоподавления. И от того, насколько правильно и серьезно подошли к выбору данного изделия, зависит качество сна», — говорит терапевт.Как пользоваться берушами: инструкция врачаВымойте руки и беруши, если они многоразовые. Вкладыши можно помыть с мылом либо обработать хлоргексидином.Тщательно просушите изделие.Очистите наружный слуховой проход от серных выделений без использования ватных палочек.Придайте вкладышам необходимую форму. Для этого нужно скатать беруши в трубочку для максимального сжатия.Вставляйте беруши, оттянув ухо немного назад и вверх. Вставляйте так, чтобы большая часть изделия находилась в слуховом проходе, но при этом вы могли их спокойно достать.Желательно подержать ухо оттянутым еще около 15 секунд, чтобы беруши приняли нужную форму.Можно ли использовать беруши каждый день«Несмотря на множество преимуществ, учитывайте, что к использованию данного изделия необходимо подходить осознанно, — предупреждает Елена Кочетова. — Не стоит спать с берушами ежедневно. Используйте их только при необходимости».Масса исследований показали, что постоянный сон с берушами вызывает привыкание, и в дальнейшем даже в тихой, спокойной обстановке без них человек уже не может уснуть.Чем можно заменить беруши?«Есть масса лайфхаков, которые якобы помогают выспаться, начиная от подушки на голову и заканчивая ватными тампонами. Но ни один из этих способов не обладает в должной степени шумоподавлением и, соответственно, не улучшит качество вашего сна», — отвечает врач.«Беруши — отличное решение для защиты ушей от шума и воды. При их выборе обязательно учитывайте материал, глубину их размещения в ухе и плотность прилегания к слуховому проходу. Вкладыши должны соответствовать вашей индивидуальной форме уха и обеспечивать достаточную шумоизоляцию, — советует фельдшер Наталья Балан. — Из всех материалов для берушей силикон считается самым безопасным за счет своей гипоаллергенности. Главное — выбирать материалы, которые не вызывают у вас аллергических реакций».«Если в берушах вы испытываете неприятные ощущения в слуховом проходе или окружающие звуки все так же слышны, извлеките изделие и вставьте его снова», — говорит Наталья Балан.Чем опасно неправильное использование берушей«Никогда не вставляйте изделие слишком глубоко, так как это может повредить барабанную перепонку или ушной канал», — предупреждает фельдшер.Кроме того, если резко вытащить беруши из ушей, возникает перепад атмосферного давления, что способно привести к баротравме среднего уха.«Извлекайте вкладыши медленно и аккуратно, избегая резких движений», — советует эксперт.Кроме того, ежедневное использование берушей не только вызывает привыкание, но и затрудняет естественное очищение ушей, так как приводит к образованию серных пробок.«При правильном использовании беруши не причинят вреда. Однако, если изделие вставлять слишком глубоко или оставлять в ушах на длительное время, это вызывает раздражение кожи или инфекцию», — говорит Наталья Балан.Также есть ряд противопоказаний, которые часто развиваются с возрастом:воспалительные процессы в ушах;хронические заболевания ушей;серная пробка;травмы органов слуха.«При этом вата, тампоны или другие подобные средства не являются хорошей заменой: они приведут к раздражению кожи и повреждению барабанной перепонки», — говорит эксперт.

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