Онколог Черемушкин: головная боль может быть одним из проявлений рака головного мозга

Онколог Евгений Черемушкин: частые головные боли могут указывать на опухоль.Онколог Черемушкин заявил, что головная боль является «универсальным симптомом» – она может возникать как реакция на стресс или физическое переутомление, недосып, плохую погоду, гормональные колебания и так далее. Кроме того, она способна оказаться симптомом разных заболеваний.Головная боль может быть одним из проявлений рака головного мозга, обратил внимание врач.«Головная боль определяется либо раздражением оболочек, где есть нервные окончания, либо, если мы говорим о раке, прямым воздействием опухоли на окончания, которые обладают чувствительным компонентом», - констатировал онколог.Евгений Черемушкин отметил, что на начальном этапе развития опухоли в мозге могут возникать проблемы с координацией, зрением, слухом.Также случаются эпизоды заторможенности или головокружения. При наличии этих симптомов нужно как можно быстрее обратиться к врачу, посоветовал онколог.

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