Российские учёные нашли новый «источник» активированного угля

Учёные ПНИПУ придумали, как получать гранулированный активированный уголь для очистки воды и воздухаГранулированный активированный уголь (ГАУ) — это эффективный сорбент, который используется для борьбы с запахами и очистки воды и воздуха. Он изготавливается из углеродсодержащих материалов, таких как каменный уголь, и связующего, которое помогает сформировать прочные гранулы. Качество ГАУ зависит от вязкости связующего и содержания коксового остатка, образующегося при пиролизе. Однако текущие компоненты не всегда обеспечивают нужные характеристики.Учёные из Пермского Политеха нашли способ улучшить связующее для ГАУ. Они предложили использовать коксохимические смолы с различными добавками, чтобы снизить вязкость и повысить качество сорбента. В лаборатории исследователи создали образцы ГАУ с разными типами связующих и обнаружили, что добавление поверхностно-активных веществ (ПАВ) и изменение температуры может существенно улучшить свойства материала.По словам Елены Фарберовой, доцента кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, использование ПАВ позволяет уменьшить вязкость связующего на 23-55% при 40°С и на 11-59% при 60°С. Это не только облегчает производство гранул, но и увеличивает площадь удельной поверхности ГАУ на 23%, что улучшает его сорбционные свойства. Таким образом, новая технология может поднять качество гранулированных активированных углей на новый уровень и улучшить их эффективность в очистке.

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