Психиатр Сычова: плаксивость по мелочам и неуместные шутки могут быть ранними признаками деменции

Психиатр Татьяна Сычова назвала признаки начинающейся деменции.Психиатр Сычова напомнила, что при развитии деменции у человека нарушается память на последние события своей жизни, то есть, кратковременная память. Что было только вчера, он уже пересказать не может, но при этом детально помнит события далекой юности. Также людям с деменцией свойственно теряться на улице или забывать, где они находятся.Данная патология означает, что в головном мозге повреждаются и гибнут клетки. Сычова отметила, что часто это вызывает псхоэмоциональные нарушения – упадок настроения, тревожность, злобность, подозрительность. Например, человека могут одолевать мысли о кражах его вещей или денег, о недоброжелательном отношении к нему окружающих, о неких страшных намерениях в его адрес.Кроме того, ранними признаками деменции могут быть преувеличенные эмоции по поводу своих неприятностей, рутинных проблем.«Склонность к сальным и неуместным шуткам, плаксивость по мелочам, тремор рук, бессонница также могут говорить о приближающейся деменции», - дополнила психиатр в разговоре с NEWS.ru.Сычова обратила внимание на то, что при деменции нередко нарушается речь. Человек забывает слова или использует неподходящие, также его речь может становиться тягучей.

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