Офтальмолог Махкамова разъяснила причины плохого зрения у людей после 40

С возрастом наши глаза подвергаются различным изменениям, которые могут привести к серьезным проблемам со зрением. После 40 лет многие люди сталкиваются с такими заболеваниями, как глаукома, катаракта, возрастная дальнозоркость, макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия. Эти патологии способны не только ухудшить зрение, но и привести к его полной потере.Заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова рассказала о причинах возникновения этих заболеваний, их симптомах и методах лечения.Изменения в глазах начинаются гораздо раньше, чем многие думают - уже с 22 лет. При рождении глаз человека короткий, около 16 мм, но к 7-10 годам он достигает размеров взрослого глаза - 24 мм. С 22 лет хрусталик начинает уплотняться в центре, формируя ядро, которое с возрастом увеличивается. К 40 годам хрусталик может начать терять свои функции.Хрусталик выполняет четыре важные функции: светопроведение, светопреломление, аккомодацию и защиту сетчатки от ультрафиолетовых лучей. С возрастом эти функции постепенно нарушаются, что приводит к возрастной дальнозоркости или пресбиопии. Люди старше 40 лет часто жалуются на снижение зрения вблизи и начинают пользоваться очками для чтения.Катаракта - одно из самых распространенных возрастных заболеваний глаз, встречающееся примерно у 70% людей старше 60 лет. При катаракте хрусталик мутнеет и перестает пропускать свет. На ранних стадиях заболевание может проявляться неожиданным улучшением зрения вблизи. Лечение катаракты в основном хирургическое, с заменой естественного хрусталика на искусственный.Глаукома развивается из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости, что приводит к повышению внутриглазного давления и повреждению зрительного нерва. Опасность глаукомы заключается в том, что она часто протекает бессимптомно. Единственный способ вовремя обнаружить заболевание - регулярные проверки у офтальмолога. Лечение глаукомы включает применение глазных капель для стабилизации внутриглазного давления и, в некоторых случаях, хирургическое вмешательство.Макулярная дегенерация - относительно новое заболевание, связанное с увеличением продолжительности жизни. Оно чаще встречается у людей старше 75 лет, особенно у курильщиков и светловолосых. При этом заболевании поражается центральная зона сетчатки - макула, что приводит к потере центрального зрения. Для раннего выявления макулярной дегенерации можно использовать тест Амслера - простой метод самопроверки зрения. Лечение включает применение витаминно-минеральных комплексов и, в некоторых случаях, инъекции ингибиторов ангиогенеза.Диабетическая ретинопатия развивается у пациентов с диабетом первого и второго типа. При этом заболевании происходят изменения сосудов на глазном дне, что может привести к потере зрения. Особенно опасна диабетическая ретинопатия при диабете второго типа, так как люди часто не знают о наличии у них диабета. Симптомы обычно появляются на поздних стадиях заболевания и включают нечеткость зрения, трудности с чтением и работой с мелкими деталями, появление плавающих пятен перед глазами.Эксперты прогнозируют увеличение числа пациентов со всеми вышеперечисленными заболеваниями глаз в будущем. Это связано с современным образом жизни, включающим неполноценное питание, стресс, недостаток сна и малоподвижный образ жизни. Главной профилактикой глазных болезней является корректировка образа жизни и своевременное обращение к специалисту.Современные методы диагностики позволяют выявлять заболевания глаз на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение и сохранение зрения. Регулярные проверки у офтальмолога, особенно после 40 лет, становятся важной частью заботы о здоровье глаз. Кроме того, поддержание здорового образа жизни, правильное питание и защита глаз от ультрафиолетового излучения могут помочь снизить риск развития возрастных заболеваний глаз.

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