Ученые дали объяснение связи между диабетом и болезнью Альцгеймера

Люди с диабетом 2 типа подвержены повышенному риску болезни Альцгеймера и других когнитивных проблем. Новое исследование, проведенное Университетом Умео, Швеция, показывает, что причина может заключаться в том, что людям с диабетом 2 типа сложнее избавиться от белка, который может вызывать заболевание.«Результаты могут быть важны для дальнейших исследований возможных методов лечения, которые позволят снизить риск развития болезни Альцгеймера у людей с диабетом 2 типа», — сказал руководитель исследования профессор Олов Роландссон из Университета Умео.Вещества, которые изучили исследователи, представляют собой два так называемых бета-амилоида, которые являются одними из важнейших компонентов бляшек, обнаруженных в мозге людей с болезнью Альцгеймера.Исследователи измерили концентрацию в крови бета-амилоидов A?1-40 и A?1-42, а также фермента, который расщепляет бета-амилоиды, в тестовой группе с диабетом 2 типа и в здоровой контрольной группе. Обеим группам в течение четырех часов вводили глюкозу, что вызывало острую гипергликемию, т. е. высокий уровень сахара в крови, после чего у испытуемых брали повторные образцы.Сразу после инфузии раствора сахара группы имели схожие значения. Вскоре значения бета-амилоидов резко упали в контрольной группе, в то время как значения фермента, разрушающего амилоид, выросли. Среди группы с диабетом 2 типа никаких изменений не произошло, т. е. уровни бета-амилоида не снизились, а также не было увеличения фермента, расщепляющего амилоид.Результаты показывают, что организм людей с диабетом 2 типа не обладает такой же способностью справляться с бета-амилоидом, как у здоровых людей, что может увеличить риск его последующего накопления в мозге и возникновения когнитивных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.«Необходимы дополнительные исследования для подтверждения результатов этого ограниченного исследования. Надеемся, что в долгосрочной перспективе это также может привести к появлению новых методов лечения. Но результаты подчеркивают важность профилактики диабета 2 типа, насколько это возможно, и что людям, у которых он есть, следует избегать эпизодов высокого уровня сахара в крови», — говорит Олов Роландссон.Исследование проводилось на десяти людях с диабетом 2 типа и одиннадцати людях без диабета в контрольной группе. Возраст участников составлял 66–72 года.

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