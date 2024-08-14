«Лучше риса, выгоден для людей с диабетом»: врач Дианова указала на плюсы картофеля

Гастроэнтеролог, гепатолог Нурия Дианова: свежий картофель полезен организму как источник витаминов, микроэлементов и клетчатки.Врач Дианова напомнила, что картофель является продуктом, вред которого во многом мифологизирован. Бояться картошки не нужно, в ней содержится много полезных для укрепления здоровья веществ – например, таких как магний, железо, витамин B1, ниацин.«Еще в картофеле высокое содержание калия, который полезен для сердечной мышцы. Витамин В1 — в современных условиях у современного человека в дефиците, он есть в цельнозерновых продуктах, а их люди едят мало, потому что пища рафинированная», - отметила при этом специалист.Дианова указала и на другие плюсы картофеля. Сравнивая его с хлебом, эксперт высказалась о том, что иногда лучше съесть картофель. В частности, он может быть предпочтительнее для диабетиков как продукт, содержащий меньше углеводов. Запеченный или отварной картофель (особенно охлажденный) хорошо подходит для контроля глюкозы, убеждена диетолог.«Если в хлебе углеводов 40-60 граммов на 100, то в картошке всего лишь 16-17 граммов. Картофель выгоден для людей с сахарным диабетом», - сказала специалист.Также диетолог обратила внимание на то, что картофель лучше белого риса – его преимущество объясняется высоким содержанием магния, необходимого сердцу и нервной системе, а также наличием клетчатки, благотворно влияющей на кишечник.В то же время медик посоветовала правильно есть картошку – не следует делать из нее пюре или жарить. Вдобавок важно контролировать количество продукта. Людям с заболеваниями почек нужно консультироваться с врачом по поводу употребления картофеля, он может быть им противопоказан.

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