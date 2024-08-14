Ученые нашли гены СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) поражает примерно 3–5% детей во всем мире и наследуется примерно в 70–80% случаев. Сейчас ученые пытаются понять природу его происхождения.В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые из Йельской школы медицины говорится о том, что редкие генетические изменения, которые происходят спонтанно и не наследуются от родителей, могут способствовать развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).Исследование выявило ген риска СДВГ, который ранее был определен как ген риска для расстройства аутистического спектра. Кроме того, данные исследования показывают, что существует примерно тысяча генов, связанных с риском развития СДВГ, которые еще не идентифицированы.Анализы проводились на индивидуализированных генетических данных международной выборки из 152 трио родители-ребенок (всего 456 человек), каждое из которых включало ребенка с диагнозом СДВГ и обоих биологических родителей. Данные поступили из четырех центров: Медицинская школа Университета Сан-Паулу, Центр по борьбе с зависимостями и психическим здоровьем в Торонто, Международный университет Флориды и биобанк Genizon Квебека.Также были исследованы данные 788 человек из трио родитель-ребенок без СДВГ.Обнаружив большую разницу в данных между людьми из контрольной группы и теми, где встречался СДВГ, ученые сделали вывод, что нашли гены, отвечающие за это состояние.Объединив данные секвенирования трио с СДВГ и трио контрольной группы, исследователи определили ген KDM5B как наиболее вероятный ген риска для СДВГ. Также были выявлены три других потенциально высоких гена риска: YLPM1, CTNND2 и GNB2L1.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки