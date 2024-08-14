«Содержат больше полезных соединений чем мясо»: врач Солнцева посоветовала есть субпродукты

Врач-диетолог Татьяна Солнцева: с точки зрения диетологии субпродукты обладают большей ценностью, чем блюда из мяса.Врач Солнцева посоветовала есть субпродукты, отметив, что они наполнены питательными веществами в более концентрированном виде (по сравнению с мясом).«Многочисленные исследования химического состава субпродуктов показали, что многие из них содержат гораздо больше полезных соединений, чем мышечное мясо», - сказала онаСолнцева обратила внимание на то, что субпродукты содержат полноценный белок, минеральные вещества в виде железа, меди, фосфора, магния, цинка, марганца, селена, а также многие витамины группы В. Также субпродукты являются богатым источником биологически активных веществ, включая L-карнитин, глутатион, креатин, карнозин, коэнзим Q10. Диетолог добавила, что эти вещества многие люди принимают как БАДы, тогда как субпродукты эффективно обеспечивают ими организм, обходясь значительно дешевле.Специалист рассказала, что употреблять их полезно для предотвращения возрастного когнитивного упадка и профилактики дегенеративных заболеваний мозга. Данное свойство субпродуктов обеспечивается высоким содержанием в них витамина В12. Его особенно значительной концентрацией отличаются говяжья или баранья печень, почки.Кроме того, употребление субпродуктов – это хороший способ профилактики железодефицита и связанной с ним анемии. В частности, железа много в печени и языке.«Утверждениям, что печень накапливает вредные вещества из всего организма, верить не стоит. Да, печень — это своего рода биохимическая фабрика, но в ней нет никаких «кладовок», где собираются вредные вещества. Печень их расщепляет и выводит», - констатировала эксперт.

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