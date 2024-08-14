Врач-гастроэнтеролог Наталья Панина: использование соды при изжоге может усиливать секрецию кислоты.Врач Панина посоветовала россиянам не лечить изжогу приемом соды, заявив, что подобное «лечение» в долгосрочной перспективе лишь усугубляет проблему.«Прием соды не является решением. Более того, это может спровоцировать ухудшение ситуации, так как при ее контакте с соляной кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это, в свою очередь, приводит к усилению секреции кислоты, провоцирует ее заброс в пищевод, повреждение слизистой желудка, повышенное газообразование и отрыжку», - предупредила врачПанина отметила, что однократно и ситуационно обусловленная изжога может «гаситься» лекарствами из группы антацидов. По словам медик, их прием минимизирует риск серьезных побочных эффектов. Но если изжога стала возникать периодически, нужно обращаться к врачу. В этом случае важно убедиться, что её причиной не являются слишком опасные нарушения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки