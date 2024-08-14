«Боль при глотании и сильная головная боль»: врач Карев дополнил список признаков отравления ртутью

Врач Леонид Карев рассказал, что указывает на отравление ртутью.

Реаниматолог Карев напомнил, что отравление организма происходит при воздействии паров ртути – они очень токсины.

«Интоксикация сопровождается привкусом металла во рту, судорогами мышц, учащенным сердцебиением и чувством страха», - об этом врач сообщил в комментарии.

Также Леонид Карев дополнил список признаков отравления ртутью другими нарушениями.

Темно-красный окрас слизистых рта и глотки (ему присущ медный оттенок);
Кровоточивость десен;
Боль при глотании;
Сильная головная боль;
Тошнота;
Расстройство желудка.

Врач подчеркнул, что при отравлении ртутью нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Если частицы ртути проникли в организм через рот, следует немедленно обильно промыть желудок водой.

«Желудок нужно обильно промыть водой. с 20-30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), после чего дать отравившемуся молоко»,- уточнил специалист.

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