«Боль при глотании и сильная головная боль»: врач Карев дополнил список признаков отравления ртутью

Врач Леонид Карев рассказал, что указывает на отравление ртутью.Реаниматолог Карев напомнил, что отравление организма происходит при воздействии паров ртути – они очень токсины.«Интоксикация сопровождается привкусом металла во рту, судорогами мышц, учащенным сердцебиением и чувством страха», - об этом врач сообщил в комментарии.Также Леонид Карев дополнил список признаков отравления ртутью другими нарушениями.Темно-красный окрас слизистых рта и глотки (ему присущ медный оттенок);Кровоточивость десен;Боль при глотании;Сильная головная боль;Тошнота;Расстройство желудка.Врач подчеркнул, что при отравлении ртутью нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Если частицы ртути проникли в организм через рот, следует немедленно обильно промыть желудок водой.«Желудок нужно обильно промыть водой. с 20-30 граммами активированного угля или белковой водой (взбитый с водой яичный белок), после чего дать отравившемуся молоко»,- уточнил специалист.

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