Простой рецепт напитка для плоского живота из кожуры ананаса

Оказывается, мы зря выбрасываем кожуру ананаса. Из нее можно приготовить вкусный напиток, который избавит от отеков и вздутия живота и даже поможет похудеть.Кожура ананаса богата кальцием, калием, витамином С и клетчаткой. Кроме того, в ней много фенольных соединений — природных антиоксидантов, которые снижают риск рака, сердечных болезней и диабета. Фенолы оказывают антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное действие.А еще кожура ананаса — источник бромелайна. Это природный фермент, который ускоряет расщепление жиров, потребляемых с пищей, и быстро выводит их из организма.Кожуру ананаса нередко используют в качестве корма для животных или для удобрения грунта. А городские жители просто выбрасывают очистки в мусорное ведро.«Исследования выявили фармакологические свойства кожуры ананаса, такие как ее потенциальные противопаразитарные эффекты, облегчение запоров и преимущества для людей с синдромом раздраженного кишечника, — говорится в научном журнале Chemistry & Biodiversity.Предпринимаются усилия по использованию кожуры ананаса как ценного ресурса, а не просто отходов. Ее применение варьируется от производства уксуса, спирта и лимонной кислоты до разработки различных пищевых продуктов, включая сиропы и желе».Но как получить всю пользу от кожуры ананаса обычному потребителю? Канал Best Natural Recipes в TikTok советует готовить из нее полезные напитки.«Вместо того чтобы выбрасывать кожуру ананаса, сварите ее в воде. Кожура выделит бромелайн — фермент, способный уменьшить задержку воды в организме, улучшить пищеварение и снять воспаление. А если добавить в эту смесь имбирь и корицу, можно приготовить эффективный напиток, который быстро сделает ваш живот плоским».Для начала тщательно помойте кожуру ананаса и убедитесь, что на ней нет грязи. Налейте в кастрюлю два литра воды и поставьте на огонь. Как только вода закипит, добавьте кожуру, нарезанный корень имбиря и две палочки корицы. После того как смесь закипит, держите ее на медленном огне еще 15 минут.«Имбирь и корица помогут ускорить ваш метаболизм, способствуя сжиганию калорий. Кроме того, они улучшают пищеварение, корректируя кислотность желудочного сока и облегчая переваривание жиров и углеводов», — объясняют эксперты.Когда смесь сварится, процедите ее. Напиток советуют пить дважды в день — утром и вечером.Кстати, есть еще одно преимущество ананасового отвара. Поскольку это сладкий напиток, он также снизит тягу к сладостям.В комментариях к видео пользователи, которые уже испытали на себе ананасовую воду, делятся своим опытом.«Я уже больше года пью воду из ананасовой кожуры, но теперь буду добавлять имбирь и корицу. Больше не раздуваюсь, даже во время месячных. Пью по чашке в день», — пишет девушка под ником @belovely534.«Я использую кожуру и сердцевину ананаса, имбирь и корицу. Кипячу на медленном огне 20 минут, добавляю немного лимонного сока и меда при подаче. Не знаю, насколько это полезно для здоровья, но очень вкусно», — говорит пользовательница под ником @Rei'sMom.А девушка Мария рассказала, что ананасовый отвар с имбирем и корицей — любимый напиток в Уганде. Он там называется «омунананси».

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