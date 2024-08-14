Дерматолог Байрамова назвала плюсы и минусы альтернативных методов загара

О красивом и ровном загаре мечтают многие. Но не у каждого есть возможность и желание лежать долго на солнце, а некоторым солнечные ванны и вовсе противопоказаны. Что же делать, если хочется загореть?Осталось совсем немного до конца лета. Многие так и не смогли отправиться в отпуск к морю, да и на солнышке не удалось побыть по тем или иным причинам, но выходить на работу «бледной молью» не хочется. Дерматолог, врач антивозрастной медицины, косметолог Сабина Байрамова рассказала «Доктору Питеру», какие есть альтернативные методы загара, о их плюсах и минусах и порекомендовала, как выбрать наиболее подходящий.АвтозагарСредство помогает создать имитацию загара в домашних условиях, не посещая пляж или солярий. Как оно работает? Основной действующий компонент в составе входит в реакцию с белком кожи, что и придает ей золотистый или коричневый оттенок. Как это работает? Вещество дигидроксиацетон (DHA) взаимодействует в верхнем слое кожи с аминокислотами, вследствие чего кожа и приобретает коричневый оттенок. Процесс называется реакцией Майяра.Использование DHA — это эффективный и при этом безопасный способ получить загар без необходимости подвергать кожу облучению ультрафиолетовыми лучами. При правильном нанесении окрашивание получается ровным, держится от 3 до 7 дней.Важно правильно использоватьАвтозагары подразделяются на несколько разновидностей в зависимости от консистенции, состава, оттенка. Если у вас светлый тип кожи, то рекомендуется выбирать автозагар золотистого оттенка. Тем, у кого кожа темная, а также брюнеткам, можно выбирать бронзу. Автозагар выпускают в виде крема, лосьона, капель, мусса, спрея, салфеток.Перед нанесением средство рекомендуется протестировать на небольшом участке кожи на предмет раздражения и аллергии. Кормящим матерям, людям с эндокринными заболеваниями автозагар не рекомендуется.Важно! Если вы нанесли автозагар, это не значит, что ваша кожа защищена от солнца, поэтому желательно использовать кремы с защитой от воздействия ультрафиолетовых лучей.автозагар хорошо держится;разрешен для беременных, тем не менее надо протестировать на аллергическую реакцию;при правильном нанесении дает ровный оттенок;при необходимости смыть автозагар можно при помощи косметического масла.Сложности могут возникнуть при нанесении, так как делать это надо быстро, чтобы получился ровный оттенок по всему телу. Тщательно следует подходить и к выбору средства — лучше доверять проверенным производителям.БронзаторПредставляет собой темную пудру, наносимую на лицо. Придает коже красивый оттенок, помогает скрыть следы усталости.Бронзатор бывает двух видов:пудра, которая не впитывается в кожу;средство, которое держится несколько дней, придавая коже приятный бронзовый оттенок.Бронзаторы разделяют по текстуре.Пудра. Бывает рассыпчатая, прессованная, в виде шариков. Матовая или с включением блестящих частичек.Крем с бронзатором. Легко наносится на тело и лицо. Стойкость выше, чем у пудры.Карандаш. Помогает выделить четкие линии, используется для контуринга.Масло. Можно использовать для тела и лица, но важно знать, что средство хорошо смывается соленой водой и плохо держится на потной коже.В основном бронзатор применяют для лица, однако некоторые средства, например кремы, подойдут и для тела. Перед нанесением бронзатора необходимо умыться. Далее нанести обычный увлажняющий крем, подождать минут десять, чтобы средство впиталось. Если необходимо скрыть недостатки, используют тональный крем, консилер.Наносят бронзатор в соответствии с инструкцией производителя. Для растушевки используют пуховку, кисть или спонж — зависит от типа средства. Преимущество бронзатора: он легко смывается, меньше риск аллергии. Минус для некоторых пользователей: каждый день придется наносить заново.Моментальный загарВ чем особенность? На тело наносится лосьон, содержащий тростниковый сахар, при помощи специального аппарата с распылителем. Вещество в составе стимулирует выработку меланина. Как следствие — кожа приобретает темный оттенок.Сколько держится моментальный загар? Зависит от особенностей кожи, скорости обновления клеток, но в среднем 1-2 недели. После нанесения средства загар проявляется спустя 6-10 часов, что надо учитывать, например, при планировании мероприятий.Процедура по нанесению моментального загара занимает около 20 минут. Перед этим специалист нанесет на тело специальный пилинг.Принцип действия моментального загара схож с автозагаром. Для получения коричневого оттенка кожи (загара) применяют средства, в состав которых входит DHA (дигидроксиацетон), их получают из свеклы или сахарного тростника. Само вещество бесцветное, но при попадании на кожу вступает в реакцию с аминокислотами в роговом (верхнем) слое.за счет наличия в составе увлажняющих компонентов наблюдается эффект лифтинга;разные оттенки — от золотого до бронзового;держится дольше, чем автозагар или бронзатор;натуральные компоненты в составе.Как и у любого средства, у моментального загара есть минусы. После процедуры рекомендуется носить свободную одежду в течение 3-8 часов, и лучше, если ткань не будет светлой. Важно избегать повышенного потоотделения и прикосновений.СолярийСовременное оборудование для загара — это сложные устройства. В отличие от солнца, в солярии излучение выше в 10-15 раз, что позволяет буквально за несколько минут получить темную кожу. Однако не надо стараться загореть максимально за один раз, чтобы не получить ожоги. На первом сеансе достаточно двух минут.Принцип действия солярия — воздействие ультрафиолета, поэтому данный вид загара может быть опасен. Если у вас светлая кожа, избегайте длительного воздействия УФ-лучей, а лучше выберите другие варианты загара, так как высок риск развития онкологических заболеваний.Людям со светлыми и рыжими волосами, веснушками на коже солярий противопоказан. Тем, у кого волосы русые, можно загорать до 5 минут. Люди со смуглой кожей могут подвергать себя воздействию ультрафиолета до 20 минут, но и здесь нельзя забывать про технику безопасности и начинать с коротких сеансов.Если на теле есть родинки, следует аккуратно подходить к визиту в солярий. Накануне сеанса нельзя ходить в баню, бассейн. Важно знать, что для посещения солярия не подходят обычные кремы, которые мы используем на пляже, надо выбирать специальные средства. Плюс солярия — быстрый загар. Однако выше риск гиперпигментации, развития меланомы, старения кожи.Как дольше сохранить искусственный загар?используйте увлажняющие средства;избегайте повышенного потоотделения;не применяйте агрессивные средства для душа;в течение суток избегайте физической нагрузки, способствующей повышенному потоотделению;в течение двух дней после процедуры не посещайте бассейн, баню;если вы нанесли автозагар, то не рекомендуется применять ванну, пользуйтесь только душем;подготовьтесь к процедуре заранее: избегайте посещения бани, долгого нахождения на жаре и солнце.Помните, мы заботимся не только о красоте нашей кожи, но и о ее здоровье. Перед использованием любого средства выясните, насколько оно вам подходит, нет ли противопоказаний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки