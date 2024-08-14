Хирург предостерёг людей с грыжей от распития пива

После употребления спиртного у них появятся отёки, болевые «прострелы».Из-за алкоголя начинается поражение нервных корешков. Рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов.«Вы знаете, как агрессивные алкогольные напитки влияют на нервную систему? Корешки очень «любят» пиво, они отекают моментально, как сухая губка, залитая водой. Корешки отекают. Поэтому после пива у человека, у которого имеется грыжа, корешок отекает, на следующий день у человека начинает болеть спина, прострелы появляются. Через день, через два отёк спадает, ему становится легче. Так что лечение [грыжи — прим. ГМ] — это не просто таблетки. Лечение — это режим, это диета, это образ жизни, это обувь».Стало известно, что в Москве снизилась первичная заболеваемость алкоголизмом. Показатель на прошлый год уменьшился примерно на 17%.Подсчёт вёлся на 100 тыс. населения, рассказал в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Депздрава столицы Антон Масякин. По его словам, алкоголизм или «синдром зависимости» — это диагноз. И если человек выпивает один-два раза, то это не основание для его постановки.

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