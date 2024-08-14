«Вода с тмином»: названы напитки на замену кофе для уменьшения жира на животе

Утром вместо кофе можно пить другие напитки – некоторые из них особенно эффективны для уменьшения жира на животе.Исследователи назвали напитки на замену традиционным кофе и черному чаю по утрам, которые могут быть полезными для избавления от лишнего жира на животеВода с тмином. Этот напиток, способный стать хорошей альтернативой утреннему кофе, обладает способностью ускорять обмен веществ (что и способствует более интенсивному расходованию жира на производство энергии). В составе напитка присутствует много веществ, активизирующих процессы метаболизма, а также антиоксиданты, благотворно влияющие на иммунную систему. Готовится он путем кипячения семян тмина в воде.Зеленый чай. Многие ученые и медики убеждены: по утрам для «пробуждения» организма нужно пить именно зеленый чай, а не кофе – чай в этом плане гораздо эффективнее. Он также интенсифицирует обмен веществ в организме, что сопровождается жиросжигающим эффектом.«В исследованиях, проведенных Национальными институтами здравоохранения, было обнаружено, что употребление четырех чашек зеленого чая каждый день снижает массу тела и помогает убрать жир на животе», - рассказали эксперты Pronews.gr.Теплая вода с добавлением лимонного сока и меда. Насыщенная витамином С и антиоксидантами, такая вода улучшает функционирование иммунной системы. Благодаря хорошо работающей иммунной системе организма в нем нормализуются все физиологические процессы, включая жирообмен. В результате жир не накапливается, а расходуется, особенно когда человек физически активен или занимается умственной деятельностью.

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