Стресс, связанный с работой, может увеличить риск нарушения сердечного ритма

Стресс, связанный с работой, вызванный перенапряжением и дисбалансом между приложенными усилиями и полученным вознаграждением, может увеличить риск развития мерцательной аритмии, согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of the American Heart Association , открытом рецензируемом журнале Американской кардиологической ассоциации.Также известная как AFib или AF, мерцательная аритмия является наиболее распространенной формой аритмии — ненормального сердечного ритма. Она может привести к инсульту, сердечной недостаточности или другим сердечно-сосудистым осложнениям. По прогнозам, к 2030 году только в Соединенных Штатах более 12 миллионов человек будут страдать от AFib, согласно статистике 2024 года Американской кардиологической ассоциации по сердечным заболеваниям и инсультам.Предыдущие исследования связывали высокую рабочую нагрузку и дисбаланс между усилиями и вознаграждением на работе с повышенным риском ишемической болезни сердца. Это исследование является первым, изучающим неблагоприятное воздействие обоих психосоциальных стрессоров на работе на мерцательную аритмию, сказал старший автор исследования Ксавье Трудель, доктор философии, эпидемиолог по профессиональным заболеваниям и сердечно-сосудистым заболеваниям и доцент Университета Лаваля в Квебеке, Квебек, Канада.«Наше исследование показывает, что стрессоры, связанные с работой, могут быть значимыми факторами для включения в профилактические стратегии», — сказал Трудель. «Распознавание и устранение психосоциальных стрессоров на работе необходимы для создания здоровой рабочей среды, которая приносит пользу как отдельным людям, так и организациям, в которых они работают».Трудель и его команда изучали влияние рабочей нагрузки, то есть рабочей среды, в которой сотрудники сталкиваются с высокими требованиями к работе, такими как большая рабочая нагрузка и сжатые сроки, а также слабым контролем над своей работой и ограниченным правом голоса в принятии решений и способах выполнения своих задач.Другим фактором, оцененным в исследовании, был дисбаланс между усилиями и вознаграждением. Это происходит, когда сотрудники вкладывают значительные усилия в свою работу, но воспринимают вознаграждение, которое они получают взамен — например, зарплату, признание или гарантию занятости — как недостаточное или несоответствующее их производительности.Исследователи изучили медицинские записи базы данных почти 6000 взрослых, работающих в сфере «белых воротничков» в Канаде, с 18-летними данными наблюдения. Анализ показал, что:У сотрудников, которые заявили, что испытывают сильную нагрузку на работе, риск развития мерцательной аритмии на 83% выше по сравнению с работниками, не подверженными стрессовым факторам;Те, кто ощущал дисбаланс между усилиями и вознаграждением, подвергались на 44% большему риску по сравнению с работниками, которые не сообщали о таком дисбалансе; иСочетание восприятия высокой нагрузки на работе и дисбаланса между усилиями и вознаграждением было связано с повышением риска возникновения мерцательной аритмии на 97%.«Эффективность вмешательств на рабочем месте для снижения психосоциальных стрессоров, которые также могут снизить риск ФП, следует изучить в будущих исследовательских работах», — сказал Трудель. «Наша исследовательская группа ранее провела организационное вмешательство, направленное на снижение психосоциальных стрессоров на работе, которое, как было показано, эффективно снижает уровень артериального давления. Примерами организационных изменений, реализованных в ходе вмешательства, были замедление реализации крупного проекта для предотвращения увеличения рабочей нагрузки; внедрение гибкого рабочего графика; и проведение встреч между менеджерами и сотрудниками для обсуждения повседневных проблем».Ограничения исследования заключаются в том, что все участники были служащими, включая менеджеров, специалистов и офисных работников в Канаде, что означает, что результаты могут быть неприменимы к другим типам работников или к работникам в других странах.Подробности исследования, предыстория или дизайн:Исследователи собрали данные в ходе исследования PROspective Quebec (PROQ) по труду и здоровью, которое началось в регионе Квебек в 1991–1993 годах и охватило служащих из 19 государственных и полугосударственных организаций.В этот анализ было включено в общей сложности 5926 работников (49% мужчин, 51% женщин). Их средний возраст составлял 45 лет в начале исследования (1999-2001) и 65 лет в конце наблюдения (декабрь 2018). Большинство участников исследования были белыми взрослыми.Уровень стресса на работе оценивался с помощью анкет, заполняемых самими респондентами.Анализ выявил 186 случаев мерцательной аритмии, и среди этой группы 19% людей с мерцательной аритмией сообщили о высокой степени напряжения на работе; 25% заявили, что ощущают дисбаланс между усилиями и вознаграждением; а 10% сообщили о том, что испытывают оба фактора стресса одновременно.У более чем трети участников до возникновения у них мерцательной аритмии была диагностирована ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность.В ходе исследования стрессовые факторы, связанные с работой, измерялись с помощью анкет, заполняемых самими респондентами, в частности, по напряжению на работе и дисбалансу между усилиями и вознаграждением, с учетом широкого списка социально-экономических характеристик (пол и образование), рисков для здоровья (наличие диабета и высокое кровяное давление) и факторов образа жизни (курение и употребление алкоголя).

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки