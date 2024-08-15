«Нельзя считать заменой сахара»: врач Соломатина поделилась особенностями употребления меда

Врач-диетолог Елена Соломатина: мед не следует употреблять натощак, ничем его не заедая.Врач Соломатина считает, что есть мед нужно осторожно, это небезопасный продукт при имеющемся диабете, инсулинорезистентности или лишнем весе. Диетолог отметила, что употреблять мед ежедневно могут только здоровые и физически активные люди, причем в количестве не больше двух столовых ложек.«Нельзя считать его лучшей заменой сахара. Мед тоже достаточно калориен и повышает уровень глюкозы в крови. Плюс не надо забывать, что это еще и аллергенный продукт», – напомнила медик в беседе с «Москвой 24».Елена Соломатина поделилась особенностями употребления меда. По её слова употреблять лакомство предпочтительно отдельно либо с чаем, строго не горячим, поскольку при нагреве мед выделяет нежелательные вещества. Если мед съедается натощак, то примерно через 20 затем нужно обязательно чем-то перекусить, чтобы не навредить поджелудочной железе.Не следует есть мед с белым хлебом – такое сочетание становится слишком существенной углеводной нагрузкой на организм, способствует резким скачкам глюкозы в крови.«Лучший вариант сочетания меда – это любые цельнозерновые продукты (хлеб, каши). Также можно добавлять его в творог или есть с печеным яблоком: они будут сдерживать резкий подъем уровня сахара в крови», - посоветовала диетолог.

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