Эксперты выяснили, что два стакана апельсинового сока ежедневно снижают риск атеросклероза
Однако, заявили ученые из Государственного университета Сан-Паулу, есть простой способ снижения холестерина в крови. В материале, опубликованном в журнале Lipids in Health and Disease, они рассказали о связи апельсинового сока и уровня холестерина.
Исследование с участием 129 человек разных возрастов показало, что всего два стакана апельсинового сока в день снижают уровень холестерина в крови. Правда, для достижения результата нужно пить напиток ежедневно в течение года.
Кроме того, известно, что апельсиновый сок богат витамином С, поэтому помогает укрепить иммунитет. Вместе с тем ранее ученые выяснили еще одну особенность этого напитка.
Выяснилось, что в апельсиновом соке веществ, которые повышают кислотность мочи, в 150 раз больше. Именно кислотность (pH) мочи является одним из ключевых показателей, позволяющих оценить активность процессов литогенеза при мочекаменной болезни.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий