Не судите по анализам: доктор Мясников объяснил, кому на самом деле надо пить статины

Статины снижают уровень холестерина, однако имеют много побочных эффектов. Бывает, что врачи подстраховываются и назначают лекарства исключительно по результатам анализов. Правильная ли эта тактика?Липидоснижающие препараты пытались создать еще в начале 50-х годов прошлого века во Франции и США. Однако потребовались десятилетия для разработки лекарства, которое снижает количество «плохого» холестерина и останавливает развитие атеросклероза. В итоге первый статин появился в аптеках в 1987 году.На рубеже веков статины были самыми продаваемыми в мире лекарствами. Препараты назначали даже при незначительном повышении уровня холестерина. Врачи шутили, что статины надо добавлять в питьевую воду.Однако эти препараты не столь безобидные и имеют серьезные побочные эффекты. Поэтому сейчас подход к профилактике и лечению атеросклероза изменился. В каких случаях стоит принимать статины, а когда можно без них обойтись? Вот что говорит эксперт.«Если мы будем давать статины всем подряд по факту повышенного холестерина, то их будут принимать десятки миллионов людей. А чтобы предотвратить один инфаркт из 1000, 999 человек будут принимать статины зря, натыкаясь на побочные эффекты», — рассказывает врач-кардиолог Александр Мясников в эфире телеканала «Доктор».По словам эксперта, даже когда у пациента повышенный холестерин 6,5-6,7 ммоль/л, статины не назначают, если человек в целом здоров. Это значит, что у него:хорошая наследственность;нет гипертонии;нет повышенного сахара;нет избыточного веса;нет никотиновой зависимости.«В таком случае мы говорим: „Больше двигайтесь, меньше ешьте“, — говорит доктор Мясников.Однако, если у пациента есть несколько факторов риска сердечных болезней, статины при повышенном холестерине ему выпишут.К факторам риска относятся:повышение сахара;повышенное кровяное давление;увеличенный объем талии;увеличенная масса тела;курение;наследственность — инсульты или инфаркты у родственников в 45 лет и моложе.«Если приходит человек 35 лет с холестерином 6 (норма холестерина — 3,6-5,2 ммоль/л. — Прим. ред.), но при этом он не курит, нормального телосложения, у него нет давления, я ему статины не пропишу. А придет 50-летний мужчина с брюшком и с высоким артериальным давлением, и я ему уже дам статины», — поясняет кардиолог.Статины — это на всю жизнь?«Людям с симптомами атеросклероза, бляшками и забитыми коронарными сосудами, перенесшим инсульт и инфаркт, нужно пожизненно принимать статины, причем в повышенных дозах», — отвечает доктор Мясников.Однако есть огромная группа людей 50-70 лет, у которых холестерин умеренно повышен и присутствует небольшая гипертония при нормальном сахаре, то есть имеются один-два фактора риска. В таких случаях решение о приеме статинов надо принимать индивидуально.В любом случае лекарства принимаются строго по назначению врача. Кроме того, при лечении статинами необходимо регулярно сдавать анализы, чтобы контролировать работу печени и другие показатели здоровья.

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