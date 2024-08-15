Какими спортом можно заниматься с плохим зрением, объяснила тюменский врач

Многие люди с нарушениями зрения задумываются о том, можно ли им заниматься спортом. Ответ – однозначно да! Физическая активность приносит огромную пользу организму, в том числе и людям с ослабленным зрением, но важно правильно подобрать виды спорта, учитывая индивидуальные особенности организмаКакими видами спорта можно заниматься с нарушениями зрения – разъяснили врачи-офтальмологи Тюменского областного офтальмологического диспансера. Плавание отлично подходит для людей с любым зрением, так как вода создает ощущение невесомости, снимая нагрузку с суставов. Плавание укрепляет мышцы всего тела, улучшает кровообращение и координацию. Для комфортного пребывания в воде при плохом зрении можно приобрести плавательные очки с диоптриями.Бег, ходьба, прыжки – также отличные варианты для людей с нарушением зрения. Однако важно подобрать интенсивность занятий, чтобы не перегружать организм. При миопии рекомендуют ходьбу на лыжах или скандинавскую ходьбу, но стоит следить за пульсом, его показания не должны превышать 140 ударов в минуту. Бадминтон, пинг-понг и другие игры с мячом полезны для глаз, ведь слежение за небольшим объектом станет отличной тренировкой для зрения. Йога и пилатес улучшают гибкость, координацию, снимают напряжение и стресс, но возможны некоторые ограничения.«Умеренные физические нагрузки ведут к насыщению организма кислородом, улучшению кровообращения, повышению выносливости, все это положительно сказывается на здоровье в целом, а также помогает повысить тонус глазных мышц. Однако при плохом зрении и иных офтальмологических заболеваниях некоторые виды активностей противопоказаны или следует ограничить», – отмечает начальник отдела организации медицинской помощи, врач-офтальмолог Областного офтальмологического диспансера Светлана Шатских.В их числе – контактные виды спорта. Футбол, баскетбол, хоккей опасны из-за риска травм, особенно при ухудшенном зрении. Борьба, бокс и любые боевые искусства повышают вероятность черепно-мозговых травм, из-за чего может произойти повреждение сетчатки. Чем выше степень зрительного нарушения, тем опаснее такие занятия.Скалолазание, прыжки с парашютом, альпинизм и другие высотные виды спорта сопряжены с риском падения и получения серьезных травм, а также с перепадами давления. А мотогонки или автоспорт требуют отличной реакции и координации, что может быть затруднено при нарушении зрения.Отслоение или разрыв сетчатки возможны при подъеме тяжелых грузов, поэтому силовые тренировки, упражнения с гирями и штангами придется исключить или ограничить. При глаукоме следует быть осторожнее с гимнастикой и йогой: любые позы с наклонами головой вниз запрещены. Не подойдут виды спорта, где есть соскоки, перевороты.Запомните:* Людям с нарушениями зрения не стоит отказываться от активного образа жизни!* Важно подобрать подходящий вид спорта и консультироваться с врачом.* Физическая активность – это инвестиция в ваше здоровье и хорошее зрение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки