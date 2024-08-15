Ученые рассказали о трех привычках, способствующих долголетию

Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выявили три основные привычки, способствующие долголетию. Соблюдение этих правил значительно улучшит здоровье и продлит жизнь.Первой важной задачей является снижение потребления соли. Употребление избыточного количества соли способствует задержке жидкости в организме, что приводит к ухудшению кровообращения, а также к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, инфаркт и гипертония.Вторым аспектом является необходимость ограничения приема медикаментов. Чрезмерное использование различных лекарств ослабляет иммунитет и даже вызывает зависимость от искусственных стимуляторов.Также исследователи отмечают важность полноценного сна. Это не только улучшает мыслительные способности человека, стабилизирует нервную систему, но и благоприятно сказывается на метаболизме и на эмоциональном фоне

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