Circulation: кратковременные эпизоды аритмии повышают риск летального исхода

Новое исследование выявило тревожную связь между скрытыми нарушениями сердечного ритма и повышенным риском смертности. Ученые обнаружили, что даже кратковременные эпизоды нерегулярного сердцебиения могут увеличить вероятность летального исхода на 40%.Фибрилляция предсердий является наиболее распространенной формой аритмии и значительно повышает риск инсульта. Однако многие люди даже не подозревают о наличии у них этого состояния. Проблема заключается в том, что короткие эпизоды нарушения ритма трудно выявить при обычном медицинском осмотре. Для их обнаружения требуется длительный мониторинг сердечной деятельности.В ходе исследования ученые проанализировали данные более 20 000 пациентов с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами. Эти устройства позволяют обнаружить даже кратковременные эпизоды аритмии, которые обычно остаются незамеченными. Результаты показали, что у людей с нарушениями сердечного ритма, включая бессимптомные случаи, риск смертности был выше на 29-39%. Примечательно, что длительность эпизода аритмии коррелировала с ухудшением прогноза.Исследователи подчеркивают необходимость разработки эффективных методов диагностики для выявления "скрытой" аритмии. Кроме того, они отмечают важность дальнейшего изучения связи между этим состоянием и риском инсульта, а также поиска способов предотвращения потенциальных осложнений. Эти выводы могут иметь значительные последствия для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

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