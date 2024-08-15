Диетолог назвала самый полезный для человека вид соли

Самым полезным для человека видом соли является йодированная, рассказала диетолог Кристина Войт. Она отметила, что до 70% россиян могут испытывать нехватку йода в организме.Нехватку йода в организме испытывают в той или иной степени до 70% россиян. Профилактика не повредит, особенно если употреблять мало морепродуктов. Важно не ошибиться с выбором йодированной соли, одна даст пользу, а другая нет. Необходимо прочитать состав и способ йодирования соли, она должна быть йодирована йодатом калия, а не йодидом, — заявила Войт.Ранее доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шкитин рассказал, что кабачки с грядок могут быть вредными из-за химических удобрений, которые добавляют в почву. По его словам, также овощи могут быть неполезными, если их готовить с большим количеством масла. Как подчеркнул эксперт, вместо этого кабачки рекомендуется тушить.Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова ранее заявила, что человек может употреблять в пищу кожуру огурцов, баклажанов, яблок, помидоров, картофеля и цитрусовых. Она отметила, что данная часть плодов часто содержит много витаминов и минералов. По ее словам, кожица винограда содержит ресвератрол — природный антибиотик.

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