Таурин: 15 важных преимуществ для здоровья
Таурин относится к аминокислотам. Он производится в организме человека, а его задача состоит в активации выведения токсичных веществ и шлаков. При стрессах и эмоциональных гипернагрузках организм не может синтезировать таурин в необходимом объеме.
15 причин принимать таурин
Таурин - это аминосульфоновая кислота. Его концентрация наиболее высока в головном мозге, волокнах мышц, сердце.
Полезные эффекты таурина
контроль гидратации и поддержка клеточного электролитного баланса;
выработка желчи, необходимой в механизме пищеварения;
регулировка содержания микроэлементов в кровотоке (Са);
контроль функций центральной нервной системы (ЦНС) и зрения;
антиоксидантная защита;
усиление иммунного ответа.
Доктора советуют вводить таурин пациентам, страдающим почечной недостаточностью, кардиологическими патологиями и внутривенно недоношенным малышам, лишенным грудного вскармливания.
При нехватке таурина во время беременности вероятно возникновение функциональных сбоев мозга и повышение резистентности к инсулину.
Позитивное действие таурина на организм
Мощный антиоксидант.
Препятствие развитию рака.
Снижение показателя глюкозы в крови.
Участие в формировании сетчатки глаз, восстановление ее в случае травм.
Нормализация артериального давления.
Предупреждение атеросклероза.
Регуляция содержания натрия (Na), кальция (Ca), калия (К) в функциях сердца.
Участие в обмене веществ, транспортировка важных элементов.
Позитивное влияние на нервную систему.
Снятие излишней возбудимости, тревоги и симптомов эпилепсии.
Защита головного мозга от дегидратации.
Противодействие накоплению избытка плохого холестерина.
Поддержка обеспечения витаминами С, Е.
Нормализация функций желчевыводящих путей.
Стимуляция кровообращения и обменных механизмов в сердце.
Таурин в лечении сахарного диабета
Таурин регулирует содержание сахара в крови и может применяться как средство для исцеления от диабета. Если принимать данную аминокислоту на голодный желудок, показатель сахара снижается. Ежедневное употребление таурина снижает резистентность к инсулину и помогает нормализовать состояние больных диабетом второго типа.
Таурин против развития кардиологических болезней
Введение в рацион добавок таурина дает возможность понизить вероятность сердечных болезней. Высокий процент таурина в крови минимизирует возможность смертельного исхода от кардиопатологий, нормализует давление и содержание холестерина. Введение в меню продуктов с высокой концентрацией таурина поможет устранить воспаления в артериях.
Таурин улучшает физическое состояние
Аминокислота применяется спортсменами в качестве добавки, которая дает возможность добиться высоких показателей в спорте. Прием таурина укрепляет выносливость волокон мышц и дает прекрасные силовые показатели. Кроме того, введение в рацион таурина позволит уберечь клетки от оксидативного стресса и улучшить механизм сжигания жира
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