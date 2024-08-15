Как артроз влияет на весь организм
Артроз часто сопровождается хроническим болевым синдромом. Постоянная боль истощает нервную систему, вызывая повышенную раздражительность, тревожность и даже депрессию. Кроме того, из-за болевых ощущений человек часто испытывает проблемы со сном. Хронический недосып, в свою очередь, негативно сказывается на работе мозга, ухудшая когнитивные функции, память и способность концентрироваться.
Артроз значительно ограничивает подвижность человека. Боль и скованность в суставах приводят к тому, что пациент начинает избегать физической активности. Малоподвижный образ жизни – это серьезный фактор риска для сердечно-сосудистой системы.
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