Как артроз влияет на весь организм

Артроз – это дегенеративное заболевание суставов, которое на первый взгляд кажется локальной проблемой. Однако его влияние на организм гораздо шире.Артроз часто сопровождается хроническим болевым синдромом. Постоянная боль истощает нервную систему, вызывая повышенную раздражительность, тревожность и даже депрессию. Кроме того, из-за болевых ощущений человек часто испытывает проблемы со сном. Хронический недосып, в свою очередь, негативно сказывается на работе мозга, ухудшая когнитивные функции, память и способность концентрироваться.Артроз значительно ограничивает подвижность человека. Боль и скованность в суставах приводят к тому, что пациент начинает избегать физической активности. Малоподвижный образ жизни – это серьезный фактор риска для сердечно-сосудистой системы.

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