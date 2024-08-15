Натуральные СУПЕР средства для укрепления хрящей и связок

Всем нам следует заботиться о здоровье своих хрящей и связок. Мы поделимся с вами лучшими домашними средствами для укрепления хрящей и связок!Заботиться об укреплении хрящей и связок нужно не только спортсменам или пожилым людям, хотя, вне всяких сомнений, у этих двух групп лиц чаще появляются подобные проблемы.Профилактика всегда лучше лечения, не правда ли? Так что сегодня мы поделимся с вами лучшими домашними средствами для укрепления хрящей и связок!Что нужно знать о хрящах и связках?Прежде чем перейти непосредственно к рекомендациям и рецептам для укрепления хрящей и связок, было бы неплохо узнать об этих тканях побольше, ведь они так важны для нашего организма!Хрящи — это эластичные соединительные ткани, которые соединяют суставы и обеспечивают их подвижность.Всего существует три типа:гиалиновый (наиболее распространенный в организме),волокнистый (расположенный там, где вставлены связки и сухожилия),эластичный (он присутствует в гортани, ухе и надгортаннике).Связки же представляют собой полоску соединительной волокнистой ткани, упругой и эластичной, которая соединяет кости сустава.Они тоже позволяют суставу двигаться, но не допускают рывков, которые могут привести к смещению.Связки подразделяются на два типа:в виде полос (идут от одной кости к другой, не теряя контакта с костной структурой),в виде «шнуровки» (прыгают с одной кости на другую) — крестообразные связки.Как определить, что хрящи и связки повреждены?Для того, чтобы укреплять свои связки и сухожилия вовсе не обязательно быть профессиональным спортсменом, так как это поможет избежать нежелательных повреждений и травм и «простым смертным».Наиболее уязвимой областью в этом смысле являются наши колени, ведь на них приходится нагрузка от всего веса нашего тела. Еще часто страдают плечи, запястья и пятки.На состояние обоих видов тканей (связки и хрящи) оказывают влияние различные факторы, как-то:СтарениеДегенеративные заболевания (например, артрит)Ожирение или избыточный весЧрезмерная физическая нагрузкаТравмыЧасто повторяющиеся движенияТранспортировка тяжелых предметовОсновными же симптомами повреждений хряща или связки являются:боль при попытке изменения положения сустава,мышечное напряжение (ригидность),отек.Что можно сделать для укрепления хрящей и связок?Следующие натуральные средства, рецепты и продукты питания способны укрепить ткани нашего организма абсолютно естественным образом. Также они помогут быстрее восстановиться в случае наличия какой-либо травмы.1. Натуральный йогуртЭтот молочный продукт, получаемый в результате бактериальной ферментации молока (а если точнее, то лактозы в молочной кислоте), может стать отличным подспорьем, если у вас имеются проблемы с хрящами или связками.А спасибо следует сказать Балканским народам, греки и турки до сих пор спорят, кому же принадлежит пальма первенства в его изобретении.Сегодня йогурт стал основой рациона питания для многих культур во всем мире. Он содержит полезные бактерии для нашего организма в целом, а еще кальций, необходимый для здоровья костей.2. ЖелатинОчень часто при выборе «лекарства» от того или иного недуга достаточно просто посмотреть и оценить внешние характеристики оного (принцип схожести). И если мы говорим об укреплении хрящей и связок, то здесь нужно включить в свой рацион «вязкие» и «клейкие» продукты питания. Например, желатин.Он богат коллагеном, а это вещество, как известно, отвечает за восстановление тканей, костей, сухожилий и пр. Кроме того, в нем содержится 10 аминокислот и при том нет жиров и холестерина.Желатин легко сочетать с фруктами, только лучше всего выбирать продукты, не содержащие в себе искусственных красителей.Рецепт вкусного, свежего и, главное, полностью натурального десертаИнгредиенты:1 банан1 апельсин2 столовые ложки желатина, без вкусовых добавок (20 г)2 столовые ложки воды (20 г)2 столовые ложки меда (40 г)Способ приготовления:Выжмите из апельсина сок. Очистите банан и сделайте из его мякоти пюре.Смешайте банановое пюре с медом и отложите в сторону.Разведите желатин в воде и нагрейте на водяной бане.Затем влейте туда апельсиновый сок и хорошенько перемешайте.Переложите в силиконовую (или любую другую форму) и поставьте в холодильник на 20 минут.По истечении указанного времени, доставайте. Перед подачей на стол положите банановое пюре с медом, а сверху кубик апельсинового желе.3. СояСоя или соевые бобы продаются по всему миру и имеют множество применений. Их семена содержат большое количество белков, и вы можете воспользоваться этим преимуществом, потребляя сою в самых разных видах: соевое молоко или мука, тофу или ферментированные продукты. В любом случае рекомендуем выбирать органические продукты.4. КрапиваСледующее домашнее средство также отлично послужит для укрепления хрящей и связок. Оно обеспечит ваш организм магнием, калием, кремнием и даже хлорофиллом! Все эти питательные вещества поддерживают здоровье тканей нашего тела.Ингредиенты:3 столовые ложки листьев крапивы (80 г)4 стакана воды (1 л)1 чайная ложка лимонного сока (10 г)2 столовые ложки меда (40 г)Способ приготовления:Поставьте воду на огонь, когда она закипит, добавьте листья крапивы.Дайте повариться в течение 15 минут и снимите с огня.Еще через 15 минут процедите и перелейте в стеклянную бутылку.Поставьте в холодильник на 1 час.А потом, перед тем как пить, добавьте лимонный сок и мед.Хорошенько перемешайте, пейте охлажденным (при желании можете даже добавить несколько кубиков льда).5. ЦитрусовыеПоскольку цитрусовые стимулируют выработку коллагена (очень важного элемента для здоровья и хорошего состояния хрящей и связок), эти продукты с витамином С ни в коем случае не должны отсутствовать в вашем рационе.Так что ешьте почаще лимоны, апельсины, грейпфруты, а также киви и клубнику, чтобы воспользоваться всеми преимуществами этого удивительного витамина.6. Куркума и корицаОба вида специй, обладающие характерными вкусами и ароматами, обладают противовоспалительными свойствами, которые могут оказаться очень полезными в случае отеков и воспалений в суставах, сухожилиях, связках или хрящах.А потому мы со всей ответственностью рекомендуем вам добавлять щепотку куркумы или корицы в свои блюда и напитки. Они не только придадут им изысканный вкус, но и позаботятся о вашем здоровье.

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