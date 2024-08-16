«Достаточно съедать банан в день»: врач Хорошев назвал способ спастись от инфаркта и инсульта

Врач-невролог Павел Хорошев объяснил, почему полезно ежедневно съедать по одному банану.Врач Хорошев назвал простой способ спастись от инфаркта и инсульта – для этого следует есть бананы. Способность бананов противостоять развитию сердечно-сосудистых катастроф медик объяснил высоким содержанием в них калия – микроэлемента, имеющего важнейшее значение для деятельности сердечной мышцы.Человеческий организм не производит калий самостоятельно – может только получать извне (прежде всего, с пищей). В жару или при сильной потливости тело теряет калий в очень значительной степени вместе с испаряющейся влагой. Другие обстоятельства, вызывающие интенсивную потерю жидкости, тоже могут способствовать возникновению дефицита калия. При его значительной нехватке резко увеличивается риск повышенного артериального давления, инфаркта и инсульта.По словам Хорошева, употребление бананов – это простой и очень эффективный способ восполнять необходимый уровень калия в организме.«Компенсировать калий в организме можно с помощью бананов, то есть съедать один банан в день. Если бы люди это знали, тысячи жизни россиян ежегодно были бы спасены от инфаркта и инсульта. Достаточно съедать один банан в день, чтобы забыть про эту проблему», - констатировал невролог в комментарии «Радио 1».Признаки дефицита калия.К ним относятся:Мышечная слабость;Сердцебиение и другие дисфункции сердца;Плохая концентрация внимания;Склонность к запору.

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