Некоторых россиян призвали отказаться от арбузов
Прежде всего врач призвала россиян с болезнями почек с осторожностью есть арбуз, поскольку в больших количествах он увеличивает нагрузку на мочевыделительную систему. Также, по ее словам, арбуз — продукт с высоким гликемическим индексом и высоким содержанием натуральных сахаров, поэтому Разаренова рекомендовала не злоупотреблять им людям с диабетом или нарушениями углеводного обмена.
«У некоторых людей арбуз может вызывать аллергические реакции, хотя это довольно редкое явление», — добавила диетолог.
При этом, по ее словам, для людей без проблем со здоровьем этот продукт станет отличным дополнением к рациону.
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