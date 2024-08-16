Некоторых россиян призвали отказаться от арбузов

Арбуз содержит витамины А, С, антиоксиданты и минералы калий и магний, но некоторым людям он противопоказан, предупредила диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова.Прежде всего врач призвала россиян с болезнями почек с осторожностью есть арбуз, поскольку в больших количествах он увеличивает нагрузку на мочевыделительную систему. Также, по ее словам, арбуз — продукт с высоким гликемическим индексом и высоким содержанием натуральных сахаров, поэтому Разаренова рекомендовала не злоупотреблять им людям с диабетом или нарушениями углеводного обмена.«У некоторых людей арбуз может вызывать аллергические реакции, хотя это довольно редкое явление», — добавила диетолог.При этом, по ее словам, для людей без проблем со здоровьем этот продукт станет отличным дополнением к рациону.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки