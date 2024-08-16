Терапевт Ефимова: любителям малинового варенья грозит зависимость от сладкого

Врач-терапевт Наталия Ефимова посоветовала с осторожностью есть малиновое варенье.Терапевт Ефимова предупредила , что любителям малинового варенья грозит зависимость от сладкого. В частности, такая зависимость может развиться в тех случаях, когда лакомством злоупотребляют или едят регулярно.Медик отметила, что сладкоежками обычно становятся люди, которые испытывают приятные эмоции, когда едят продукты, содержащие сахар.«Потребление больших количеств сладких продуктов, включая варенье, может привести к желанию употреблять их чаще из-за эффекта удовольствия, который они могут вызывать», - сказала Наталия Ефимова.Почему возникает зависимость от сладкого. Одна из главных причин – человек испытывает стресс или тревожность, которые «заедаются» сахаром. Дело в том, что мозг, получив приток глюкозы, интенсивно выделяет серотонин и другие вещества, которые обеспечивают приятные эмоции и расслабление, помогающие справляться с напряжением. Часто такая привычка возникает еще в детстве и закрепляется со временем.Еще одна причина – некачественное питание. Когда в питании человека присутствуют разнообразные питательные вещества, кишечные бактерии удовлетворяются этим «топливом» и посылают в мозг сигналы о том, что с ними все в порядке. При скудном или несбалансированном рационе бактериям кишечника не хватает питательных веществ, в результате может возникать тяга к разным продуктам, включая сахар.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки