Кардиолог Кашапов назвал еду, которая вредит здоровью сердца людей старше 45 лет

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в современном мире. Эти болезни могут развиваться постепенно на протяжении жизни человека, усугубляясь под влиянием различных факторов. Врач Ленар Кашапов обратил внимание на роль питания в развитии проблем с сердцем и сосудами.Среди наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 45 лет выделяют ишемическую болезнь сердца и стенокардию. В тяжелых случаях эти состояния могут привести к необходимости госпитализации для предотвращения инфаркта миокарда. Кашапов подчеркивает, что определенные продукты питания оказывают особенно негативное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.Трансжиры, избыток соли и канцерогены являются основными пищевыми факторами риска для сердца и сосудов. Врач рекомендует ограничить потребление жареной, жирной, копченой и острой пищи, а также уменьшить количество красного мяса в рационе. Длительное употребление таких продуктов может привести к развитию атеросклероза и образованию холестериновых бляшек, что ухудшает кровообращение.Кроме того, неправильное питание может способствовать развитию сердечной недостаточности и гипертонии. Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы Кашапов советует не только следить за питанием, но и вести активный образ жизни, управлять стрессом, отказаться от курения и регулярно контролировать имеющиеся хронические заболевания.

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