Исследование выявило связь между дневным сном и риском болезни Паркинсона

Исследование в Fujian Medical University Union Hospital, проведённое в рамках крупного когортного анализа, выявило возможную связь между частотой и продолжительностью дневного сна и повышенным риском развития болезни Паркинсона (БП). Однако, несмотря на обнаруженную связь, ученым не удалось доказать, что дневной сон напрямую вызывает болезньИсследование охватило 393 302 участника, из которых данные о дневном сне, собранные с помощью акселерометра, были доступны для 78 141 человека. В течение более чем 12 лет наблюдения было установлено, что люди, которые иногда или обычно спали днем, имели повышенный риск развития болезни Паркинсона по сравнению с теми, кто спал днем редко или вообще не спал. Например, те, кто регулярно спал днем, имели на 33% выше риск развития болезни.Также было выявлено, что системный индекс иммуновоспаления (SII) мог играть опосредующую роль в этой связи. Это говорит о том, что воспалительные процессы в организме могут частично объяснять связь между дневным сном и риском болезни Паркинсона.Однако, когда ученые применили метод менделевской рандомизации для оценки причинно-следственной связи, результаты показали, что дневной сон не был напрямую связан с развитием болезни. Кроме того, не было обнаружено значимого взаимодействия между генетической предрасположенностью к болезни Паркинсона и частотой или продолжительностью дневного сна.В целом, исследование подчеркивает важность дальнейших исследований, особенно с использованием более крупных выборок и методов генетического анализа, чтобы определить, может ли дневной сон действительно влиять на риск развития болезни Паркинсона или является лишь маркером других факторов риска.

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