Четыре неожиданных фактора, которые повышают риск развития сахарного диабета

С каждым годом в мире количество людей, страдающих сахарным диабетом, стремительно увеличивается. По прогнозам ВОЗ, к середине века с этим диагнозом будут жить почти полтора миллиарда человек. Всем известны такие основные факторы риска появления этого заболевания, как наследственность, лишний вес и гормональные изменения. Однако есть и такие причины, о которых не каждый задумывается. На что еще стоит обратить внимание, WomanHit рассказала врач-эндокринолог Елена Иванова.Стоматологические заболеванияВоспаление десен и другие стоматологические проблемы могут быть связаны с повышенным риском развития диабета.«Если у вас наблюдается отек слизистой оболочки полости рта, сухость во рту, постоянное воспаление десен, которое плохо лечится, рецидивы герпеса на губах, грибковые заболевания, плохо поддающиеся лечению — это может говорить о первых симптомах диабета», — рассказала наш эксперт.Это связано с формированием патологических процессов и особенностями их течения. К примеру, из-за того, что выработка слюны снижена при сахарном диабете, зубной налет на деснах и зубах образуется быстрее, что может стать причиной воспаления десен, а также образования кариеса.Частые перекусыЧастые перекусы, особенно если они содержат много углеводов, могут приводить к резким колебаниям уровня сахара в крови. Это может вызывать инсулиновые пики, что со временем приведет к инсулинорезистентности. К тому же при частом приеме пищи возникает риск переедания, особенно, когда перекусы не контролируются. Елена:«Это может привести к избыточному потреблению калорий и, как следствие, к увеличению веса и ожирению — важным факторам риска для диабета 2 типа».КурениеПо мнению корейских ученых, у мужчин, которые выкуривают по 20 сигарет в день, риск заболеть сахарным диабетом повышается на 55%. У женщин, выкуривающих до 9 сигарет в день, — на 30%. Эндокринолог:«Химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, в том числе никотин, могут нарушить действие инсулина, что приводит к инсулинорезистентности. Это когда клетки организма не могут использовать инсулин для усвоения глюкозы, что повышает риск развития диабета 2 типа».Кроме того, токсичные вещества в сигаретах увеличивают уровень свободных радикалов, что может повреждать клетки и ткани, включая те, которые отвечают за выработку инсулина.Психологические расстройстваВсе мы когда-либо испытывали стресс, а большая часть населения периодически пребывает в депрессивных или тревожных состояниях. Однако хронический стресс может стать причиной развития этого опасного заболевания. Все дело в том, что в состоянии стресса усиленно вырабатываются кортизол и адреналин, а эти гормоны, в свою очередь, повышают уровень сахара в крови. Поэтому при хроническом стрессе сахар в крови будет повышен постоянно.«Длительное пребывание в состоянии стресса может сказаться на инсулинорезистентности, что затрудняет усвоение глюкозы клетками организма», — добавляет наш эксперт.

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