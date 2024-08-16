«Как будто поставили что-то тяжелое»: врач Маршинцева рассказала о болях в груди при инфаркте

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала ощущение давящей боли за грудиной среди «классически жалоб» людей, у которых случается инфаркт.Врач Маршинцева напомнила, что развитие инфаркта происходит в обстоятельствах закупоривания коронарной артерии. Обычно этому способствует сначала появление в артерии холестериновой бляшки, а затем попадание в этот участок кровяного сгустка – тромба.«Инфаркт возникает в момент, когда на бляшку коронарных артерий «садится» тромб, что прекращает кровоток по определенному сосуду», - сказала Юлия МаршинцеваКардиолог отметила, что в такой момент человек может ощущать дискомфорт в грудной клетке, напоминающий давление чем-то тяжелым.«Классические жалобы при инфаркте — это давящие загрудинные боли, как будто туда поставили что-то тяжелое. Отдавать может в лопатку, левую руку» - уточнила медик.Маршинцева добавила, что боль, возникающая в грудине во время инфаркта миокарда, не проходит самостоятельно. Прием нитроглицерина тоже не помогает унять дискомфорт – это один из показательных моментов при сердечном приступе. К человеку с такими симптомами нужно немедленно вызвать скорую помощь.Кардиолог обратила внимание на то, что для защиты сердца от инфаркта нужно, помимо прочего, следить за уровнем сахара в крови – его высокое содержание, как и наличие диабета, серьезно усугубляет проблемы с сосудами и сердцем, подчеркнула врач.

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