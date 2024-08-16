«Предотвратить развитие тромбоза можно»: врач Смирнова рассказала, как защититься от тромбов
Врач Смирнова рассказала, как защититься от появления тромбов. Медик отметила, что предотвратить развитие тромбоза собственными усилиями можно – для этого важно стремиться к здоровому образу жизни.
«Конечно, можно предотвратить развитие тромбоза, и прежде всего это нормализация нашего образа жизни, борьба с вредными привычками, соблюдение режима питания, адекватная физическая активность, соблюдение питьевого режима», - перечислила врач.
Смирнова добавила, что снизить риск возникновения тромбов также помогают специальные компрессионные изделия. По словам медика, использовать их важно в тех случаях, когда человек вынужденно долго (несколько часов и более) сидит на стуле или в кресле, или беременным женщинам.
Людям, у которых имеется варикоз, флеболог порекомендовала придерживаться некоторых ограничений. В частности, им не следует подолгу стоять на ногах или подолгу неподвижно сидеть, а кроме того, следует избегать длительных авиаперелетов, ношения узкой одежды и обуви, воздействия высоких температур (включая нахождение в бане или сауне).
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