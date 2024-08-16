Есть у каждой десятой: болезнь-невидимка, которая провоцирует бесплодие и меняет личность

Врачи уверены: терпеть боль женщинам противопоказано, даже если речь идет о дискомфорте во время месячных. Иначе есть риск упустить один из самых загадочных недугов репродуктивной системы.У современных женщин все чаще не хватает времени на собственное здоровье. Надо и в карьере успеть реализоваться, и родителям помочь, и детей на ноги поставить… В итоге до врача не дойти, даже уже когда что-то болит, а о профилактических визитах в поликлинику и думать нечего.Однако такое отношение к себе может дорого обойтись вашей репродуктивной системе. В рамках форума «В фокусе — здоровье» доктор медицинских наук Ирина Кузнецова рассказала об одной распространенной и при этом таинственной болезни, которая может тихо ломать вашу жизнь до тех пор, пока вы не узнаете свой диагноз.Как умерла Мэрилин МонроМэрилин Монро — культовая дива, одна из самых красивых женщин в истории. Ее образ до сих пор волнует мужчин и вдохновляет подражателей. Однако большую часть жизни эффектная актриса страдала от жестокой боли из-за эндометриоза.Качественной терапии болезни тогда не существовало, и во многом именно из-за этого недуга Монро начала злоупотреблять обезболивающими препаратами. Закончилось все трагедией: актриса ушла из жизни всего в 36 лет.Увы, повторить ее судьбу может великое множество женщин. Каждая десятая жительница Земли страдает эндометриозом. По статистике ВОЗ, диагноз поставлен 190 млн пациенток, однако их реальное количество может быть значительно выше.СправкаЭндометриоз — заболевание, при котором слизистая оболочка, выстилающая полость матки, распространяется за ее пределы.Болезнь-невидимкаЭндометриоз нередко называют болезнью-невидимкой, болезнью-загадкой. Даже современные врачи, несмотря на все достижения медицины, не могут ответить на многие вопросы об этом недуге. До конца неясно, почему болезнь появляется, какие конкретные группы риска у нее есть.Диагностировать на первых стадиях ее довольно сложно: пациенты часто не обращают внимания на признаки болезни, терпят их или списывают все на другие недуги.Симптомы эндометриозаСильные боли во время месячных, которые буквально не дают вести привычную жизнь. Лишь у 5% пациенток болезнь протекает без болевого синдрома.Нарушение менструального цикла — слишком обильные и продолжительные месячные или, напротив, нерегулярные менструации.Хроническая тазовая боль.Боль во время сексуальных контактов.Вздутие живота, тошнота.Повышенная утомляемость, слабость.Боль, которую нельзя терпетьСтрого говоря, эндометриоз нельзя назвать совсем молчаливой болезнью, ведь заметные симптомы у нее есть. Беда в том, что женщины привыкли их игнорировать. Многим чуть ли не с самого детства твердят: больно — терпи.А между тем, напоминает врач, боль — самый яркий сигнал, что в организме что-то не так, есть какое-то воспаление. Именно боль зачастую указывает на серьезную болезнь и дает человеку шанс вылечиться, не запустить недуг, а порой просто выжить. Но если ничего не предпринимать, со временем боль не будет давать нормально жить.Интересный факт: зачастую эндометриоз диагностируют и у мамы, и у дочери, даже в случае, если между ними нет кровной связи. Здесь явно имеет место влияние установок в семье и воспитания.Вот несколько признаков боли, которую категорически нельзя терпетьОстрая боль. Появляется внезапно, может нарастать или спонтанно затихать. Повторные приступы существуют в пределах не более 3 месяцев. Обычно указывает на повреждение, связанное с травмой, инфекцией, кровотечением, воспалением.Хроническая боль. Боль разной степени интенсивности, которая заставляет принимать меры для борьбы с ней. Продолжается более трех месяцев. В случае менструальной боли о хронически болях говорят, если выраженный дискомфорт продолжается более 6 месяцев. Нередко зависима от дисфункции нервной системы.Портрет пациенткиПостоянная боль накладывает свой след на личность женщины. Врач признается: зачастую такие пациентки привыкают постоянно прислушиваться к боли, ждать неприятных ощущений. Признаться в проблеме они боятся и стесняются даже гинеколога, особенно если речь идет о враче-мужчине. Женщинам страшно, что их не поймут. Порой этот страх распространяется и на окружающих.Кузнецова поделилась еще одним любопытным наблюдением: нередко от женщин, которые столкнулись с эндометриозом, с самого детства требовали слишком многого. И болезнь как будто стала защитной реакцией на постоянный стресс.Преграда на пути к материнствуЕсть и еще одно очень важное последствие эндометриоза — бесплодие. По статистике, у современных женщин все чаще и чаще возникают проблемы с зачатием, есть данные, что с подобным сталкиваются 40% пациенток репродуктивного возраста. И если других причин определить не удалось и врачи говорят о бесплодии неясного генеза, то в половине случаев все дело именно в эндометриозе.Диагностика и лечениеВовремя заметить признаки болезни будет проще, если взять за правило вести дневник менструального цикла и фиксировать в нем все отклонения в самочувствии. Почувствовали неладное — не стесняйтесь обратиться к врачу.Даже если не заметили ничего необычного, не лишним будет как минимум раз в год проходить профилактическое обследование у гинеколога.Золотой стандарт диагностики эндометриоза — лапароскопия, однако есть и другие инструменты, которые в некоторых случаях позволят подозревать болезнь.Полностью излечить эндометриоз нельзя, и, вопреки мифам, беременность тоже не панацея. Однако медики могут помочь пациентке избавиться от боли, стать мамой. В зависимости от тяжести болезни врач может предложить лекарственную терапию или операцию.Как жить с эндометриозомЕсли вам поставили этот диагноз, следующие советы помогут облегчить жизнь и максимально обезопасить свое здоровье.Относитесь внимательно к своему самочувствию. Помните, боль — важнейший признак прогрессирования болезни.Предохраняйтесь от нежелательной беременности с помощью комбинированных оральных контрацептивов, которые снижают риск рецидива эндометриоза.Не отчаивайтесь, если терапия не помогла. Есть много методов лечения, они постоянно совершенствуются, врач обязательно подберет подходящий.Ведите здоровый образ жизни. Умеренные физические нагрузки, сбалансированный рацион, отказ от вредных привычек пойдут вам на пользу.

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