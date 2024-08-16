Врач Воронина назвала 5 продуктов и 5 привычек, которые испортят форму зубов

Не каждому природа дает красивые ровные зубы. Однако их можно окончательно испортить, если злоупотреблять определенными продуктами.Бытует мнение, что можно сточить зубы, если употреблять твердую пищу, а некоторые продукты даже меняют их форму. Так ли это на самом деле? Спросили у врача.«В рационе современных детей нередко присутствует мягкая рафинированная пища, для употребления которой не нужно прикладывать каких-либо особых усилий. Получается, что жевательный аппарат практически не тренируется, а значит, не укрепляется. Часто это проявляется слабым тонусом жевательных мышц и круговой мышцы рта, что, в свою очередь, приводит к формированию патологического прикуса», — говорит ортодонт Дина Воронина.Твердая пища, напротив, позволяет тренировать жевательный аппарат.«Однако такие продукты, как морковь, яблоко или твердая груша помогают физиологической стираемости зубов у детей, что является важным процессом развития челюстно-лицевого аппарата, — объясняет врач.Дело в том, что стирание молочных зубов в возрасте от 4-5 лет лишает их привычного смыкания, которое было изначально, и дает возможность челюстям расти».Более того, врачи рекомендуют детям твердую растительную пищу при формировании временного прикуса и смене зубов на постоянные, так как она стимулирует рост зубочелюстного аппарата. А взрослым такая еда полезна для самоочищения полости рта.По словам стоматолога, у взрослых твердая пища не приводит к стиранию зубов. Однако есть продукты, которые меняют их форму и структуру.Неочищенные семечки. У тех, кто часто щелкает семечки, может появиться углубления в форме галочки на режущем крае зубов.Леденцы. Если грызть леденцы, можно травмировать зубы и даже сколоть пломбы.Кофе с мороженым и другие сочетания холодных и горячих продуктов. Резкие перепады температур в пище приводят к появлению трещин эмали.Кислотосодержащие напитки и кислые фрукты. При частом их употреблении разрушается зубная эмаль, повышается чувствительность зубов вследствие вымывания кальция и других структурных элементов твердых тканей.Кроме того, зубы могут стираться из-за нездоровых привычек.Использование зубов вместо ножниц. Откусывание или удержание зубами различных предметов портит форму зубов. Часто это касается швей, которые перекусывают нитки, или рыбаков, которые перегрызают леску.Использование зубов вместо открывашки. Открывая бутылку зубами, вы можете травмировать их и получить сколы.Скрежетание зубами. Бруксизм (непроизвольный скрежет зубов) — это парафункция мышц, имеющая различную природу, однако часто связанная с неправильным прикусом, эмоциональным стрессом. Зубы при трении друг о друга стирают твердые ткани.Пирсинг на языке или губах. При постоянном трении о зубы украшения могут изменять их форму.Отсутствие защиты при контактных видах спорта. Тренировки без защитных капп могут привести к травмам твердых тканей зубов. В первую очередь, конечно, пострадают зубы с пломбами и коронками. Они будут крошиться и откалываться.«Итак, твердая пища полезна для здоровья жевательного аппарата. А чтобы сохранить заложенную природой форму зубов во взрослом возрасте, крайне желательно отказаться от вредных пищевых и бытовых привычек», — подытоживает стоматолог.

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