«Богато витаминами»: врач Миркискина рассказала о пользе разного варенья

Врач-диетолог Мария Миркискина: варенье дает организму витамины, микроэлементы, клетчатку.

Врач Миркискина рассказала, что варенье, приготовленное из плодов с кожурой, может быть отличным источником витаминов и микроэлементов, а также клетчатки, улучшающей состояние микрофлоры кишечника и его функционирование.

«Варенье богато витаминами группы В, А и Е, а также различными микроэлементами, такими как калий, медь, железо. В отличие от витамина С, они не так сильно разрушаются при термической обработке и сохраняются в большем объеме», - отметила она в интервью «Москве 24».

Также врач Миркискина рассказала о пользе разного варенья.

Малиновое – содержит салициловую кислоту, улучшающую самочувствие человека при простудных заболеваниях;
Вишневое и черешневое – содержит много железа, препятствующего развитию анемии;
Абрикосовое – богато калием, благотворно влияющим на работу сердца;
Брусничное – содержит много пектина, известного как натуральный абсорбент, связывающий и выводящий вредные вещества.

Какое варенье – наиболее полезное? По словам врача, готовить лакомство следует так, чтобы долго его не разваривать – иначе оно лишится ценных для здоровья веществ. Как вариант – готовить так называемое варенье- пятиминутку.

«Лучше всего готовить «холодное» варенье, то есть ягоды или фрукты просто перетирать вместе с сахаром и затем хранить в холодильнике. Либо замораживать в морозилке», - посоветовала специалист.

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