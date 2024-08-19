Невролог Хорошев рассказал, как помочь человеку с инсультом

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев объяснил, как помочь человеку, у которого на улице «защемило» сердце и замечаются симптомы инсульта.Первое, что необходимо сделать, — вызвать скорую помощь. Человека можно уложить на скамейку или на тротуар. Если человек в сознании, то нужно спросить, принимает ли он какие-то средства для борьбы с аритмией, есть ли у него какие-то препараты, которые он может выпить, чтобы восстановить ритм сердца. Важно расспросить человека о том, что он чувствует, чтобы потом передать это врачам скорой.Хорошев добавил, что инсульт может диагностировать только врач, и тогда больного нужно сразу отвезти на МРТ и посмотреть фокус. По его словам, при инсульте у человека образуется «сумеречная зона», которая может привести к гибели или к полному выздоровлению, что зависит от предпринятых мерВ свою очередь кардиолог Александр Розанов сообщил, что инфаркт миокарда все чаще случается у людей до 40 лет. Для того чтобы снизить риски развития заболеваний, важно придерживаться режима питания и сна и не изнемождать организм, передает газета «Петербургский дневник».Слабость или онемение частей тела, затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, головные боли являются симптомами, которые могут появиться за несколько недель до инсульта. Об этом рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

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