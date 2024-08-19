Толстые руки как красный флаг: о каких болезнях они предупреждают и какой обхват опасен
Повышенный риск болезни Альцгеймера, заболеваний сердца, жировой дистрофии печени и даже остеопороза — все это, по версии многих ученых, грозит людям с жиром на руках. Причем в ряде случаев риски возрастают даже при нормальном ИМТ — индексе массы тела.
Об этом сказано в новом исследовании, опубликованном учеными из Сычуаньского университета. Они проанализировали данные 412 000 человек, которые были собраны на протяжении девяти лет.
Ученые обращали внимание на объем талии и бедер, окружность рук, измеряли мышечную массу и массу общего содержания жира в организме. Они смогли подтвердить, что у людей с избыточным жиром в области живота риск развития болезни Альцгеймера, Паркинсона, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета был на 13% выше, чем у людей с низким уровнем жира.
Однако новое исследование также показало, что у людей с большим количеством жира на руках риск развития тех же заболеваний на 18% процентов выше! Тогда как у людей с мускулистыми руками, наоборот, вероятность любой из таких болезней снижается на 26%.
И это не единственные серьезные заболевания, которые могут быть связаны с жиром на руках. В исследовании, представленном на Европейском конгрессе эндокринологии в мае, сказано: измерение этого показателя может спасти от перелома позвоночника из-за недиагностированного остеопороза.
«Жир на руках может быть маркером скрытого висцерального жира, который, как известно, выделяет в кровь воспалительные химические вещества, способные ускорить потерю костной массы», — пояснили ученые.
А теперь про цифры нормы. Как поясняют ученые, измерять надо окружность руки между плечом и локтем. Если она составляет более 32 сантиметров, и это не мышечная масса, человек, скорее всего, страдает ожирением.
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