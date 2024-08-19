Толстые руки как красный флаг: о каких болезнях они предупреждают и какой обхват опасен

Мы точно знаем, что нужно следить за индексом массы тела или количеством жира на животе. Но китайские ученые нашли еще одну зону риска.Повышенный риск болезни Альцгеймера, заболеваний сердца, жировой дистрофии печени и даже остеопороза — все это, по версии многих ученых, грозит людям с жиром на руках. Причем в ряде случаев риски возрастают даже при нормальном ИМТ — индексе массы тела.Об этом сказано в новом исследовании, опубликованном учеными из Сычуаньского университета. Они проанализировали данные 412 000 человек, которые были собраны на протяжении девяти лет.Ученые обращали внимание на объем талии и бедер, окружность рук, измеряли мышечную массу и массу общего содержания жира в организме. Они смогли подтвердить, что у людей с избыточным жиром в области живота риск развития болезни Альцгеймера, Паркинсона, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета был на 13% выше, чем у людей с низким уровнем жира.Однако новое исследование также показало, что у людей с большим количеством жира на руках риск развития тех же заболеваний на 18% процентов выше! Тогда как у людей с мускулистыми руками, наоборот, вероятность любой из таких болезней снижается на 26%.И это не единственные серьезные заболевания, которые могут быть связаны с жиром на руках. В исследовании, представленном на Европейском конгрессе эндокринологии в мае, сказано: измерение этого показателя может спасти от перелома позвоночника из-за недиагностированного остеопороза.«Жир на руках может быть маркером скрытого висцерального жира, который, как известно, выделяет в кровь воспалительные химические вещества, способные ускорить потерю костной массы», — пояснили ученые.А теперь про цифры нормы. Как поясняют ученые, измерять надо окружность руки между плечом и локтем. Если она составляет более 32 сантиметров, и это не мышечная масса, человек, скорее всего, страдает ожирением.

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