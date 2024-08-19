Кардиолог Платонова назвала верный знак, как отличить инфаркт от приступа стенокардии

Большинство людей хотя бы раз в жизни испытывали боль или другие неприятные ощущения в области сердца. В некоторых случаях все проходит само, а в других нужно срочно звонить в скорую.Боль в области сердца всегда очень пугает. Недаром это одна из самых частых причин обращений за медицинской помощью. Наверное, каждый хоть раз испытывал боль или другие неприятные ощущения за грудиной или слева от нее в грудной клетке — там, где расположено сердце.Какие виды болей в сердце встречаются чаще всего и какие причины могут служить их появлению? Спросили у эксперта.Боль в области сердца: причины«Причин болей в области сердца множество. Самая опасная боль возникает при ишемии сердца. Также боль в области сердца (или кардиалгия) может сопровождаться высоким артериальным давлением, аритмией, воспалительными заболеваниями стенок сердца и оболочек, пороками сердца. Даже психогенные факторы становятся причиной дискомфорта в области сердца, — объясняет „Доктору Питеру“ кардиолог Наталья Платонова. — Ишемия — это всегда недостаточное питание мышцы сердца. Причиной этого может быть сужение сосуда сердца атеросклеротической бляшкой. При увеличении частоты сердечных сокращений участок сердца будет испытывать временную нехватку кислорода, и это вызовет приступ стенокардии».По словам врача, такой приступ прекратится, когда сердечные сокращения придут в норму сами либо после приема специальных препаратов, расширяющих сердечные сосуды.«Если сосуд, питающий сердце, закупорится тромбом и поток крови внезапно перекроется полностью, это вызовет гибель части клеток сердца — инфаркт миокарда. При инфаркте боль будет интенсивной, длительной, не связанной с частотой сердечных сокращений. При этом привычные препараты от стенокардии не помогут. Любой пациент с подозрением на инфаркт должен экстренно госпитализироваться в стационар», — говорит Наталья Платонова.Кроме того, недостаток питания сердечной мышцы при нормальной проходимости сосудов может быть обусловлен анемией либо ситуациями, когда потребность сердечной мышцы в кислороде резко повышена. Например, из-за аритмии или гипертрофии миокарда.Симптомы ишемии сердцалокализуется чаще за грудиной или в левой половине грудной клетки;имеет жгучий или давяще-сжимающий характер;сопровождается чувством нехватки воздуха;возникает при физической нагрузке и прекращается через 1-2 минуты после остановки.«Это признаки стенокардии — преходящей ишемии. Но если подобная боль возникла в покое, сопровождается удушьем, холодным потом и длится более 15 минут, необходимо вызвать бригаду скорой помощи: это может быть признаком инфаркта миокарда», — предупреждает врач.Кардиалгия отличается от стенокардии меньшей интенсивностью, колющим и ноющим характером болевого синдрома, большей длительностью болевого синдрома и отсутствием связи с физической нагрузкой.Диагностика и лечение ишемической болезни сердцаЗолотым стандартом плановой диагностики стенокардии является проба с физической нагрузкой (тредмил-тест, велоэргометрия или стресс-эхоКГ).«Под контролем врача функциональной диагностики пациент выполняет физическую нагрузку с постепенным повышением интенсивности. Специалист сопоставляет возникшие жалобы (одышку, боль за грудиной) и изменения на ЭКГ или эхоКГ», — рассказывает врач.При выявлении преходящей ишемии (стенокардии) пациента направляют на более углубленное обследование сосудов сердца — коронарографию. По результатам этого обследования кардиокоманда принимает решение о варианте лечения в конкретном случае.Лечение ишемической болезни сердца может быть:медикаментозным — прием препаратов;интервенционным — ангиопластика и стентирование;хирургическим — шунтирование.Интервенционный и хирургический методы восстанавливают проходимость сосуда, питающего сердечную мышцу.«Интервенционное лечение проводится в специализированной рентген-операционной под местной анестезией, а проходимость сосуда специалисты восстанавливают изнутри под рентгеновским контролем, — рассказывает врач. — Хирургически ишемию лечат под общим наркозом путем формирования обходных путей из собственных сосудов. При этом интервенционное и хирургическое лечение может быть экстренным (если у пациента предынфарктное состояние либо острый инфаркт миокарда) или плановым».

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