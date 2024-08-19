«Не должны повышать уровень сахара»: врач Соломатина посоветовала варианты завтраков для людей 40+

Врач-диетолог Елена Соломатина: людям возрастом 40+ важно следить за тем, чтобы продукты, которыми они завтракают, не повышали уровень сахара в крови.Врач Соломатина посоветовала взрослым россиянам тщательно контролировать состав своих завтраков.«Завтрак должен быть такой, чтобы получать максимальное количество полезных веществ. Обязательно должны быть белки, чтобы дольше не чувствовать голод, а также клетчатка и полиненасыщенные жирные кислоты», - отметила онаПодчеркивая то, что первый прием пищи не должен повышать уровень сахара, диетолог порекомендовала исключить из него быстрорастворимые каши, хлопья, белый хлеб, блинчики, оладьи, жареные сладкие сырники.Также Елена Соломатина посоветовала оптимальные варианты завтраков для людей 40+яичница и нежирный сыр;омлет с добавлением шампиньонов или овощей;не слишком жирный творог;каша из цельного зерна;бутерброд: цельнозерновой хлеб с кусочком рыбы, курицы или индейки плюс овощи.Медик добавила, что завтраки, которые в 20-30 лет съедались, не приводя к появлению лишнего веса, в 40 лет уже могут провоцировать избыточное жироотложение. Это связано с естественным возрастным замедлением метаболических процессов, гормональными изменениями и большей подверженностью организма заболеваниям, влияющими на появление излишков жира.«В молодости организм быстрее скомпенсирует вредные приемы пищи. Людям после 40 лет обязательно нужно отдавать предпочтение белку, который легче усваивается», - порекомендовала диетолог.Что также важно – один и тот же завтрак не должен повторяться изо дня в день.

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