Уролог Опольский назвал средство, помогающее в профилактики цистита

Цистит - распространенное заболевание мочевыделительной системы, которое может значительно снизить качество жизни человека. Эта проблема требует особого внимания и правильного подхода к профилактике и лечению. Уролог-хирург Артем Опольский из Клиники Фомина в Сочи поделился своим экспертным мнением по этому вопросу.Воспаление стенки мочевого пузыря, известное как цистит, характеризуется рядом неприятных симптомов. Пациенты часто жалуются на болезненное и частое мочеиспускание небольшими порциями, а также на боль в надлобковой области. Особенно тревожным признаком может быть наличие крови в моче. При этом важно отметить, что цистит обычно не сопровождается повышением температуры тела или болями в пояснице.Интересно, что подавляющее большинство случаев цистита (от 75% до 90%) вызвано кишечной палочкой. Эта бактерия может попасть в мочевой пузырь различными путями, включая кровоток и лимфатическую систему. Однако у женщин основной путь проникновения инфекции связан с анатомическими особенностями - близким расположением уретры к анальному отверстию.Для предотвращения обострений хронического цистита специалисты рекомендуют увеличить потребление жидкости, особенно чистой воды. Это помогает "промывать" мочевыводящие пути и снижает риск размножения бактерий. Кроме того, важно регулярно опорожнять мочевой пузырь, не допуская застоя мочи.Гигиена интимной зоны играет ключевую роль в профилактике цистита. Ежедневное очищение кожи вокруг влагалища и ануса необходимо, но следует избегать использования агрессивных моющих средств и чрезмерного трения, чтобы не вызвать раздражение. Также не рекомендуется применять дезодоранты и аэрозоли в области гениталий.Людям, склонным к рецидивам цистита, врачи советуют отдавать предпочтение душу вместо ванны. Стоячая вода в ванне может создавать благоприятные условия для проникновения бактерий в уретру, увеличивая риск развития инфекции.Хотя цистит при правильном и своевременном лечении редко приводит к серьезным осложнениям, игнорирование симптомов или неадекватная терапия могут иметь серьезные последствия. Одним из наиболее опасных осложнений является пиелонефрит - воспаление почек, которое может привести к необратимому повреждению почечной ткани.

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